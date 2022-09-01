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Є всі шанси померти: доктор розповіла про новий челлендж у дітей з капсулами для прання

Лікар попередила про небезпеку дитячого челенджу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Останнім часом серед підлітків знову став популярним так званий pod challenge. Він полягає в тому, щоб спробувати на смак капсулу для прання і подивитися, що ж буде.

Лікар патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц повідомила про наслідки такого "захоплення" дітей.

Що буде, якщо спробувати капсулу для прання

  • Спочатку буде набряк слизової губ, ротової порожнини.
  • Далі у вас буде опік стравоходу. У складі капсул є аніонні ПАР, які викликають ерозії і виразки слизової ротової порожнини, стравоходу і шлунка.
  • Наступним етапом може бути кровотеча з ерозій і масивна крововтрата.
  • Також в складі подушечок є фосфати, які можуть посилити дію ПАР і викликати алергічну реакцію.
  • Якщо Вам не нададуть допомогу, то є всі шанси померти

Симптоми отруєння капсулами для прання

  • Біль при ковтанні;
  • Печія;
  • Млявість;
  • Нудота, блювання;
  • Загальна слабкість.

Що робити при ковтанні капсули?

  • Викликати швидку допомогу.
  • Бажано мати з собою упаковку з цих капсул (щоб лікарі бачили склад).
  • Самостійно не викликати блювоту.
  • Не вживати воду (вода може взаємодіяти з речовинами капсули і викликати піноутворення).

Лікар дуже рекомендує, якщо у вас є дитина, заховати всю побутову хімію на верхні полиці, або ще краще помістити під ключ. Також варто розмовляти з дітьми про небезпеку таких челленджів.

Як ми раніше писали, в Нікополі 27-річний чоловік помер через відео для мережі.

Також ми повідомляли, що в TikTok поширюється новий небезпечний челлендж - смертельна гра, і батьки забили на сполох.

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челенджврачи