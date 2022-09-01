Є всі шанси померти: доктор розповіла про новий челлендж у дітей з капсулами для прання

Останнім часом серед підлітків знову став популярним так званий pod challenge. Він полягає в тому, щоб спробувати на смак капсулу для прання і подивитися, що ж буде.

Лікар патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц повідомила про наслідки такого "захоплення" дітей.

Лікар дуже рекомендує, якщо у вас є дитина, заховати всю побутову хімію на верхні полиці, або ще краще помістити під ключ. Також варто розмовляти з дітьми про небезпеку таких челленджів.

Як ми раніше писали, в Нікополі 27-річний чоловік помер через відео для мережі.

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