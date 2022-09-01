Є всі шанси померти: доктор розповіла про новий челлендж у дітей з капсулами для прання
Лікар попередила про небезпеку дитячого челенджу (колаж РБК-Україна)
Останнім часом серед підлітків знову став популярним так званий pod challenge. Він полягає в тому, щоб спробувати на смак капсулу для прання і подивитися, що ж буде.
Лікар патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц повідомила про наслідки такого "захоплення" дітей.
Що буде, якщо спробувати капсулу для прання
- Спочатку буде набряк слизової губ, ротової порожнини.
- Далі у вас буде опік стравоходу. У складі капсул є аніонні ПАР, які викликають ерозії і виразки слизової ротової порожнини, стравоходу і шлунка.
- Наступним етапом може бути кровотеча з ерозій і масивна крововтрата.
- Також в складі подушечок є фосфати, які можуть посилити дію ПАР і викликати алергічну реакцію.
- Якщо Вам не нададуть допомогу, то є всі шанси померти
Симптоми отруєння капсулами для прання
- Біль при ковтанні;
- Печія;
- Млявість;
- Нудота, блювання;
- Загальна слабкість.
Що робити при ковтанні капсули?
- Викликати швидку допомогу.
- Бажано мати з собою упаковку з цих капсул (щоб лікарі бачили склад).
- Самостійно не викликати блювоту.
- Не вживати воду (вода може взаємодіяти з речовинами капсули і викликати піноутворення).
Лікар дуже рекомендує, якщо у вас є дитина, заховати всю побутову хімію на верхні полиці, або ще краще помістити під ключ. Також варто розмовляти з дітьми про небезпеку таких челленджів.
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