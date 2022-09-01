ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Є всі шанси померти: доктор розповіла про новий челлендж у дітей з капсулами для прання

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 11:01
Є всі шанси померти: доктор розповіла про новий челлендж у дітей з капсулами для прання Лікар попередила про небезпеку дитячого челенджу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Останнім часом серед підлітків знову став популярним так званий pod challenge. Він полягає в тому, щоб спробувати на смак капсулу для прання і подивитися, що ж буде.

Лікар патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц повідомила про наслідки такого "захоплення" дітей.

Що буде, якщо спробувати капсулу для прання

  • Спочатку буде набряк слизової губ, ротової порожнини.
  • Далі у вас буде опік стравоходу. У складі капсул є аніонні ПАР, які викликають ерозії і виразки слизової ротової порожнини, стравоходу і шлунка.
  • Наступним етапом може бути кровотеча з ерозій і масивна крововтрата.
  • Також в складі подушечок є фосфати, які можуть посилити дію ПАР і викликати алергічну реакцію.
  • Якщо Вам не нададуть допомогу, то є всі шанси померти

Симптоми отруєння капсулами для прання

  • Біль при ковтанні;
  • Печія;
  • Млявість;
  • Нудота, блювання;
  • Загальна слабкість.

Що робити при ковтанні капсули?

  • Викликати швидку допомогу.
  • Бажано мати з собою упаковку з цих капсул (щоб лікарі бачили склад).
  • Самостійно не викликати блювоту.
  • Не вживати воду (вода може взаємодіяти з речовинами капсули і викликати піноутворення).

Лікар дуже рекомендує, якщо у вас є дитина, заховати всю побутову хімію на верхні полиці, або ще краще помістити під ключ. Також варто розмовляти з дітьми про небезпеку таких челленджів.

Як ми раніше писали, в Нікополі 27-річний чоловік помер через відео для мережі.

Також ми повідомляли, що в TikTok поширюється новий небезпечний челлендж - смертельна гра, і батьки забили на сполох.

Читайте РБК-Україна в Google News
челендж врачи
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя