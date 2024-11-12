"Шансов не было". Стала известна точная причина смерти Вячеслава Узелкова

По словам Алины Шатерниковой, сердце Вячеслава Узелкова остановилось в больнице. Медикам удалось восстановить его работу, однако вывести бывшего боксера из коматозного состояния не удалось.

"Там шансов не было. Тромбов было много. Это не произошло внезапно", - сказала бывшая вице-президент Лиги профессионального бокса Украины.

Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Бывшая чемпионка мира также отдала дань уважения своему коллеге по боксу, проведя его в последний путь. 11 ноября Вячеслава Узелкова похоронили в его родном городе Винница.

"Я не могла не поехать. Я выехала в 5 утра, чтобы к 9-ти быть на прощании. Всю дорогу вспоминала разные истории из его боксерской жизни. Запомнились его красивая улыбка и взгляд, с которым он смотрел на соперника в бою", - поделилась Алина.

Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Напомним, в 2012 году Вячеслав Узелков, бывший чемпион в трех версиях - WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе, перенес инсульт.

В марте 2023 года боксеру обнаружили тромб в сердце, аорте, а также гангрену ноги. В апреле ему была проведена операция на сердце. В октябре ему присвоили инвалидность второй группы.

9 ноября он умер в возрасте 45 лет, а 11 ноября его похоронили в Виннице.