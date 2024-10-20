"Шансы выжить были нулевыми". Девушка в 17 лет перенесла инсульт и причина шокирует

Лорен Джин отдыхала в Испании, когда ночью проснулась и обнаружила, что вся ее правая сторона онемела. Пытаясь подняться с кровати, она упала и испугала шумом родителей. Когда они поняли, что с 17-летней дочерью что-то не так, они немедленно вызвали скорую помощь.

Девушка не могла говорить, двигаться, ходить и ее немедленно доставили в больницу в Альмерии, где провели срочную операцию. Операция показала, что у Лорен образовался тромб, попавший в ее мозг, вызвав инсульт.

"Я продолжала терять сознание и не могла задавать никаких вопросов - я боялась за свою жизнь", - вспоминает Лорен.

Ходить и говорить девушка не могла несколько месяцев. После операции она проходила длительную и сложную реабилитацию с физиотерапией, чтобы восстановить все функции.

Как сообщили врачи Лорен и ее родителям, тромб образовался в результате комбинированных противозачаточных таблеток.

А дальнейшее сканирование обнаружило, что девушка родилась с дыркой в сердце - проходом, через который тромб попал в ее мозг. Шансы не только на выздоровление, но и на то, что Лорен выживет - были минимальны.

"Меня привезли в комнату, полную людей, на операцию - я не могла спросить, какую операцию мне делали. Я поняла, что это операция или на мозге, или на сердце, или мне отрубят ногу. Когда мне сказали, что у меня произошел инсульт, я не могла в это поверить. Я спросила: "Что вы имеете в виду, солнечный удар?", - рассказывает девушка.

Лорен в больнице после двух операций (фото: Lauren Jean/SWNS)

После восстановления Лорен пришлось перенести еще одну операцию, чтобы закрыть дыру в сердце. А через два года девушка начала готовиться к Лондонскому марафону в 2025 году.

"В тот день, когда у меня случился инсульт, моим родителям сказали, что шансы на то, что я выживу, были нулевыми. Помню, я не могла двигаться или говорить, меня везли в экстренную хирургию и я понятия не имела, что происходит", - вспоминает сейчас 20-летняя Лорен, певица и автор песен из графства Ланкашир.

Противозачаточные таблетки она начала принимать в 13 лет, чтобы контролировать обильные менструации. Она знала о небольшом риске образования тромбов, связанном с таблетками, но никогда не думала, что это затронет именно ее.

"Когда я узнал, что это произошло из-за того, что у меня образовался тромб и у меня был порок сердца, я думал, что моя жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. После операций мне пришлось снова учиться ходить - это было тяжело, но они могли не мешать мне пытаться, я не хотела садиться, пока не смогу снова ходить - тогда я подала заявку на Лондонский марафон", - говорит Лорен.

Сейчас Лорен готовится к марафону (фото: Lauren Jean/SWNS)

Сейчас она признается, что многое тренируется и стала сильнее, чем была раньше - по ней невозможно узнать девушку, у которой два года назад произошел инсульт.