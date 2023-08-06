Мошенников разоблачили, а билеты на поезда Укрзализныци продают на OLX: что известно

Билетов нет, от слова "совсем"

Поезд в Варшаву отправляется ежедневно и количество мест там довольно большое. Но купить билет на официальном сайте Укрзализныци невозможно. Ни в день отправления, ни за неделю до выезда, ни за две.

В январе покупку билетов на международные поезда перенесли в онлайн, чтобы побороть билетных мошенников. Но это не помогло. И теперь приобрести проездные документы невозможно ни в кассе, ни на сайте.

В системе упорно показывает, что билетов на заданные направления нет. Нет билетов в Варшаву, нет в Пшемысль. Продажа на новую дату открывается ежедневно, в 09:00 - за 20 дней до отправления.

И не факт, что, если вы запланируете свою поездку за месяц, вам повезет в "охоте" и вы словите нужный билет почти за три недели до выезда. Несмотря на все ограничения, билеты исчезают просто на глазах.

Похожая проблема и внутри страны. Совсем недавно пассажиры УЗ поделились, что купить билет из Киева во Львов, в Запорожье, Ворохту или в Кривой Рог - невозможно. Продажу открывают в 9 утра, но через 15 минут билетов уже просто нет. Некоторым "счастливчикам" везет, и они успевают купить билет за час или два до отправления поезда.

Билеты продают на OLX

На сайте объявлений OLX билеты на Польшу есть. Авторы объявлений указывают, что давно "работают на рынке" и гарантируют, что при предварительном заказе клиент получит билет на поезд Киев-Варшава. Правда, заплатить придется дороже.

"Билет на поезд в Варшаву на 8 августа вам никто уже не предложит - их давно раскупили. Можем предложить билеты, которые появятся в продаже за 20 дней до отправления — все польское направление именно так продается. Если вам нужен билет скажем на 28 августа, то делайте заявку у нас. 8 августа билет уже будет у вас", - рассказал Владислав, который продает билеты в интернете.

Стоимость двух билетов в купе поезда Киев-Варшава обойдется в 9 тысяч гривен. Билеты обещают переслать на электронную почту или в вайбер. Более того - клиенты должны сделать заявку на сайте, менеджеры с ними свяжутся и договорятся обо всех деталях.

Еще одни перекупщики сказали, что сейчас достать билеты можно только на 24 августа и далее, но по предварительному заказу с частичной предварительной оплатой.

"Если нужен билет на 24 августа - делайте заказ и уже завтра он будет у вас. Наши услуги стоят 500 гривен за билет для взрослого, за детский - еще плюс 300 гривен, то есть 800 гривен до цены "Укрзализныци" - всего 4600 гривен за два билета. Если вас все устраивает - присылайте заказы нам на Viber. Указываете дату выезда, время, направление, имена и фамилии пассажиров", - рассказала женщина по телефону.

Более того, она убеждает, что нет смысла ждать, что билеты в Польшу когда-нибудь появятся в свободном доступе.

"Можете сами попытаться взять билет в 8 утра ежедневно, но у наших девушек есть опыт и они очень быстро оформляют проездные документы, чтобы клиенты остались довольны", - добавила она.

По сути, выкупом дефицитных билетов занимается не она одна, а целая группа. И таких групп, судя по объявлениям в интернете, много.

Скриншоты

А что Укрзализныця?

В компании отмечают, что системно борются с мошенниками-перекупщиками.

"Одна из преступных схем выглядит так: перекупщики в первый день открытия продаж (большинство билетов продается за 20 суток до отправления поезда) пытаются атаковать ботами системы УЗ и быстрее других пользователей выкупают билеты. Такие учетные записи "Укрзализныця" постоянно блокирует, но и мошенники придумывают новые алгоритмы. Если перекупщик уже имел конкретного заказчика, он оформлял билет сразу по его фамилии. Если же нет, то при получении "заказа" перекупщик возвращал билет, взятый ранее на произвольное имя, и тут же выкупал его по имени "клиента", - объясняют в пресс-службе УЗ.

Еще один метод - отмена возможности мгновенной сдачи и возвращения билетов в систему в удобное для мошенников время.

Сейчас за границу курсирует 11 пар поездов. Есть еще и беспересадочные поезда - в Польшу, Словакию, Венгрию, Австрию и Молдову. И планируется увеличить количество вагонов на международных поездах.

"Уже в ближайшее время начнет курсировать новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава, а также дополнительный поезд в Хелм. Также для увеличения предложения мест в Польшу "Укрзализниця" проработала вопрос запуска по маршруту Киев - Варшава 14 пассажирских вагонов стандартного для Украины габарита, что позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между столицами двух стран. Сейчас УЗ ожидает соответствующего согласования от польских коллег", - добавили в компании.

Украинцев призывают не покупать билеты у посторонних лиц, так как есть огромный риск не уехать - пассажир с поддельным билетом или билетом на чужое имя не будет допущен в вагон.