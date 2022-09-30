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Мошенники придумали новый способ дурачить украинцев, прикрываясь Нацбанком: схема обмана

Украинцев пытаются одурачить мошенники (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники в Украине придумали новую схему дурачить украинцев. Теперь они прикрываются Национальным банком м его фейковым проектом по поддержке людей.

Об этом гражданам страны рассказали в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

В чем состоит схема "развода"

В соцсетях появляются сообщения, в которых мошенники утверждают, что Национальный банк Украины якобы проводит благотворительную акцию вместе с фондом "Твоя опора". Мошенники уверяют, что всем украинцам выплачивается "социально-индивидуальная выплата". Это неправда!

Как сообщили в НБУ, они не производят никаких социальных выплат. В настоящее время НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предполагает осуществление выплат.

Как действуют мошенники

Преступники предлагают перейти в мошеннический чат. Там мошенники могут предлагать предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж для оформления помощи, в результате данные платежной карты будут скомпрометированы.

Также под предлогом оформления выплаты злоумышленники могут просить сообщить секретную информацию: пин-код к карте, трехзначный номер с обратной стороны карты, срок действия карты и т.д.

Как не стать жертвой мошенников

  • Никогда не переходите по сомнительным ссылкам.
  • Никогда и никому не говорите срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды!
  • Доверяйте только официальным источникам информации.

Как мы ранее писали, в Украине мошенники придумали новую аферу и обманывают с дровами.

Читайте также, мошенники обокрали украинцев на полмиллиона гривен.

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