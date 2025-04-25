"Шахеды" были рядом: звезда "Холостяка" сняла жуткие взрывы в Харькове (видео)

Так, Белень, которая сейчас живет в Киеве, часто бывает в родном Харькове. И в ночь на 25 апреля звезда "Холостяка" слышала, как дроны, которые запускают россияне, летели буквально над ее домом.

Почти каждую ночь оккупанты атакуют Харьков, поэтому Инна не скрывала своих эмоций. Она отметила, что звуки, которые раздаются, очень страшные.

"Вторая ночь подряд... Я уже не могу... О, х*еровый звук", - сказала Инна, когда рядом летел "Шахед".

На видео слышно, как раздаются взрывы. Известно, что ночью в Харькове работали силы ПВО, но и были "прилеты".

"Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего есть пожары", - сообщал мэр города Игорь Терехов.

В комментариях под видео, на которые попали звуки "Шахедов" и взрывов, фаны пишут:

"Я не представляю, как вы там в Харькове... Дай Бог всем терпения и крепкой нервной системы"

"Пусть у всех все будет хорошо"

"Держитесь, мы тут рядом, аж цветы с подоконника упали... Жаль, что нельзя этих соседей напалмом выжечь"

"Надеюсь, вы хотя бы в коридоре"

"Это капец!".

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)