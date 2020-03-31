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Згоріли за тиждень: в Україні від коронавіруса померли ще дві людини

STYLERКоронавірус    31.03.2020 - 21:15
Згоріли за тиждень: в Україні від коронавіруса померли ще дві людини
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Від коронавіруса померли жінка та чоловік після госпіталізації тиждень тому у Чернівецькій області

Коронавірус в Україні забрав життя ще двох людей - трагедія сталася 31 березня під Чернівцями. Таким чином станом на сьогодні офіційно підтверджено 15 випадків смерті від COVID-19.

Як розповіли в прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, померли 65-річна жінка та 58-річний чоловік. Вони були госпіталізовані в Хотинську центральну районну лікарню та обласну клінічну лікарню відповідно.

Повідомляється, що мешканка Хотина потрапила в клініку 25 березня. До цього три дні лікувалася вдома.

30 березня після обіду пацієнтці почали неінвазивну вентиляцію легенів. Увечері того ж дня результат тесту на коронавірус показав позитивний результат.

Сьогодні, 31 березня, стан жінки різко погіршився, вона померла.

Як розповіли в ОДА, у другому випадку пацієнт був госпіталізований 24 березня. Через кілька днів - від 27-го - пенсіонер був у реанімації у важкому стані.

Медики після проведення аналізів 28 березня підтвердили COVID-19, і вночі 30 березня його стан значно погіршився.

Зазначається, що чоловік хворів також на цукровий діабет.

Як повідомлялося раніше, у Луцьку у померлого від серцевого нападу лікаря-гінеколога виявили коронавірус - зараження було підтверджено посмертно, а чоловік перебував у лікарні з діагнозом пневмонія.

Також ми писали про те, що під Рівним у пенсіонерки також виявили COVID-19 вже після смерті - мешканка села Тинне тривалий час займалася самолікуванням і в цей час контактувала з рідними та сусідами.

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