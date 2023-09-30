Сезонные болезни: врач назвала простые продукты, которые помогут укрепить иммунитет

Тыква

Тыква является отличным источником витамина A, который поддерживает здоровье кожи и слизистых. Витамин A также способствует развитию белых кровяных клеток, борющихся с инфекциями. Вы можете добавить тыкву в различные блюда или подавать как самостоятельное блюдо в запеченном виде.

Яблоки

Яблоки богаты витамином C, способствующим укреплению иммунитета и защищающим организм от инфекций. Подумайте об употреблении яблок в своем рационе, а также используйте их для приготовления соков и салатов.

Грецкий орех

Грецкий орех содержит антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют укреплению иммунитета. Они также могут помочь снизить риск сердечных заболеваний. Добавляйте грецкий орех к завтракам, салатам или употребляйте в качестве перекуса в течение дня.

Капуста

Брокколи и цветная капуста содержит витамин С, который поддерживает иммунную систему и помогает бороться с воспалением. Можете добавлять капусту в супы или приготовить ее на пару.

Зелень

Шпинат и капуста кале могут повысить уровень антиоксидантов и бета-каротина в организме, что поддерживает иммунную функцию. Они также богаты витамином K, помогающим укрепить кости.

Сезон осени часто бывает вызовом для иммунитета, но правильное питание может помочь нам поддержать нас в этот период.

Сезонные продукты, такие как тыквы, яблоки, грецкий орех, капуста и зелень, содержат полезные питательные вещества, способствующие укреплению иммунитета.

Добавляйте эти продукты в свой рацион и сочетайте их во вкусных блюдах, чтобы поддерживать здоровье и защищать себя от сезонных заболеваний.

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