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Сезонные "депрессии" у домашних питомцев? Как вовремя заметить и помочь животному

Животные, как и люди, могут грустить и болеть (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Бывают ли сезонные депрессии у животных, как их заметить и преодолеть? Вопросы не из простых, однако их можно решить с помощью консультации у ветеринара и внимания к домашнему питомцу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Spruce Pets рассказывает, что известно о сезонных депрессиях у животных, их признаках и способах преодоления.

Есть ли у домашних животных сезонные депрессии

По мнению экспертов, сезонные аффективные расстройства (САР) или так называемые сезонные депрессии могут быть замечены не только среди людей, но и среди наших домашних любимцев.

Научно доказать этот факт сложно, ведь животное не может поделиться своими переживаниями и ощущениями. В то же время исследователи иногда замечают, что у собак, кошек или других домашних животных случаются "расстройства поведения", или же в разный сезон они ведут себя по-разному .

В целом симптомы САР могут включать:

  • депрессию
  • тревогу
  • усталость
  • проблемы со сном (как правило речь идет о чрезмерном сне)
  • тягу к "комфортной" пище или углеводам

По словам ветеринаров, если четких научных доказательств депрессии у животных нет, это не значит, что они не могут страдать той или иной формой САР.

Признаки сезонной депрессии у домашних животных

Особенно "остро" признаки САР могут проявляться у животных осенью и зимой. В то же время и другие два сезона - не исключение из правила, ведь даже смена шерсти у собак не всегда приходится на один и тот же конкретный сезон.

По мнению специалистов, домашним питомцам может передаваться также психоэмоциональное состояние человека.

Исходя из этого, признаками сезонной депрессии у домашних животных могут быть:

  • вялость или усталость
  • чрезмерный сон
  • изменения аппетита (как правило речь идет о повышенном аппетите, хотя "депрессивные" животные могут есть и меньше)
  • снижение интереса к физическим упражнениям, игрушкам и играм
  • изменения в отношении к человеку, апатия, "отдаление" от семьи

В то же время ветеринары отмечают - прежде чем "списывать" такие симптомы на депрессию, нужно непременно обратиться к врачу, ведь они могут быть и признаком заболевания животного.

Как помочь "депрессивному" животному

Если ваш ветеринар не обнаружил никаких физиологических проблем или заболеваний, а животное до сих пор "грустит", эксперты советуют придерживаться ряда простых шагов:

  • добавьте света в ваш дом - чаще открывайте шторы или жалюзи, реже оставляйте животное в темноте и наедине
  • чаще бывайте на улице - выводите животное на свежий воздух, гуляйте или играйте с ним (или хотя бы чаще открывайте окна и запускайте свежий воздух внутрь)
  • попробуйте "обогатить" или изменить окружающую среду животного - спальное место, миски, игрушки, развлечения и т.д.
  • побалуйте животное "вкусненьким" - тем, что обычно вы ему не даете (разнообразные вкусности для домашних любимцев можно приобрести в зоомагазине)
  • уделяйте животному больше внимания - говорите с ним ласково, призывайте к общим играм или другим занятиям

Напомним, ранее мы рассказывали, почему собаки постоянно лают без причины.

Читайте также, можно ли кормить кошек сырой рыбой.

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