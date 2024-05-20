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Сезон начался. Что делать, если вас покусали насекомые

Что делать при укусах насекомых (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укусы (проколы) насекомых минимально повреждают кожу. А реакция возникает на слюну насекомых, ее состав: антикоагулянты ингибиторы фактора Ха, пищеварительные ферменты - амилазы и эстеразы, агглютинины и мукополисахариды.

Какие симптомы укусов насекомых, что делать после, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ""Медичний центр Доказові" в Facebook.

Какие симптомы укусов насекомых

Местная реакция возникает за 30 мин и более укуса - в форме плотных папул с покраснением, зудом, болью. Место укуса увеличивается и достигает пика за 2-3 дня, затем исчезает в течение 7-10 дней, недель.

У детей и взрослых с атопической кожей, аллергией возникают большие специфические реакции.

При сильном расчесывании места укуса могут возникнуть везикулы, большие волдыри, присоединяется бактериальная инфекция, эозинофильный целлюлит.

Что делать, если вас укусило насекомое

  • Промойте место с водой и мылом;
  • Соблюдайте правила гигиены, избегайте царапин, прикосновений к месту укуса;
  • Приложите холод на место укуса;
  • Используйте местные кремы, гели/лосьоны, содержащие каламин, дифенгидрамина гидрохлорида;
  • Антигистаминные препараты H1 - второго поколения;
  • По назначению врача можно использовать местный крем с кортикостероидами умеренного действия, пероральный глюкокортикоид.

Какая профилактика укусов

Избегайте заболоченных мест, водоемов со стоячей водой;

Используйте противомоскитные сетки на окнах/дверях;

Используйте репелленты: DEET, пикаридин, масло лимонного эвкалипта или другой активный ингредиент.

 

Кстати, недавно мы писали о том, почему кого-то кусают комары, а кого-то нет.

А также рассказывали, что делать, если вы нашли на себе клеща.

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