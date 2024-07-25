Сезон кукурузы. Полезна ли "царица полей" и можно ли ее при похудении

В чем польза кукурузы

Антиоксидантное действие кукурузы обеспечивается содержанием витамина А и бета-каротина, являющихся антиоксидантами группы каротиноидов. Эти вещества защищают организм от действия свободных радикалов и являются профилактикой ряда болезней, в частности, сердечно-сосудистых заболеваний и возрастных нарушений зрения, а также замедляют процессы старения.

Положительное влияние кукурузы на кишечник объясняется высоким содержанием содержащихся в ней волокон. Эти волокна улучшают пищеварение и моторику кишечника, что полезно для профилактики запоров, поддержания микрофлоры кишечника и здорового похудения.

Кукуруза также способствует поддержанию здоровья нервной системы за счет комбинации витамина В6 и магния, содержащихся в этой культуре, особенно в молодых зернах.

Обильное содержание калия и натрия в зернах кукурузы способствует положительному воздействию на АД, поддерживая нормальный водный баланс организма.

Кукуруза также полезна для репродуктивной системы, процессов кроветворения и понижения уровня холестерина благодаря высокому содержанию витамина В9. Вареная кукуруза содержит значительную часть этого витамина (10% дневной потребности на 100 г зерен).

Молодые кочаны кукурузы немного полезнее по сравнению с более спелыми или хранимыми. Во-первых, в зернах молодых кочанов кукурузы содержится меньше сахарозы. Во-вторых, польза молодой кукурузы состоит в том, что она готовится гораздо быстрее, поэтому в ней сохраняется больше витаминов. Больше всего в молодой кукурузе содержатся такие полезные компоненты, как:

Витамин В1, важный для обмена глюкозы и жиров, функционирования нервной системы, нейронов и памяти.

Витамин В5, необходимый для гормонального баланса и метаболизма.

Витамин В6, который поддерживает нормальную работу нервной системы, предотвращает головные боли и обеспечивает устойчивость к стрессам.

Еще одним преимуществом молодой кукурузы по сравнению с хранимой является ее более нежное пищевое волокно. Молодую кукурузу могут потреблять люди, страдающие хроническими заболеваниями кишечника, при условии, что они не находятся в стадии обострения.

Молодые кочаны немного полезнее (фото: freepik.com)

Можно ли есть кукурузу при похудении

При рассмотрении процессов похудения следует взвесить плюсы и минусы кукурузы:

Плюсы:

Кукуруза обеспечивает длительное отсутствие голода благодаря высокому содержанию волокон, что способствует хорошей работе кишечника.

У кукурузы умеренная калорийность - в 100 г зерен содержится от 92 до 102 ккал (в зависимости от сорта, больше калорий в сахарной кукурузе).

Кукуруза полезна для метаболизма и гормонов благодаря витамину В5, который играет немаловажную роль в процессах похудения.

Минусы:

Высокое содержание сахара, но выбор молодых кочанов и ограничение порций могут уменьшить этот недостаток.

Кукуруза может иметь высокую калорийность из-за приложений, таких как масло, сыр или масло. Однако контроль за порциями и количеством приложений может помочь в нейтрализации этого эффекта.

Эти аспекты следует учитывать при включении кукурузы в рацион для достижения целей похудения.