Сезон кліщів у розпалі: що не можна робити, якщо помітили на собі паразита

Зараз в Україні активізувалися кліщі. Найчастіше вони знаходяться в кущах і траві. Якщо у вас немає можливості потрапити до лікаря - потрібно витягнути його самостійно.
Як саме це зробити розповіли медики на сторінці "Українські лікарі".
Зігнутий пінцет
Не потрібно смикати. Акуратно захопіть максимально далеко кліща (на скільки це можливо) і акуратно прокрутіть його.
Нитка
Можна зробити вузлик, який захопить кліща і витягнути його.
Також це можна зробити милом і ватою
Намильте ватку або ватний диск, або що є під руками. Прикладаєте до місця укусу і крутите проти годинникової стрілки. Не тисніть, а просто легенько прокручуєте. Кліщ повинен вилізти сам.
При поході в парк, ліс або гори вибирайте високе закрите взуття та одяг.
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Під час прогулянки, після прогулянки перевіряйте, чи немає на вас і дітях кліщів. Іноді вони бувають дуже маленькі, тому дивіться добре, посвітіть ліхтариком, або при необхідності візьміть лупу.
Якщо ви виявили кліща - відразу його діставайте.
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