Сезон гриппа близко. Как отличить его от нового COVID-19

Сезон отпусков заканчивается и начинается инфекционный сезон. Уже в августе вирусные инфекции были наиболее распространенными, а с понижением температуры можно ожидать роста заболеваемости. Однако сейчас коронавирусная инфекция несколько иная, чем раньше.
Как по симптомам определить ковод или грипп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Начался осенний сезон, когда возвращаемся из отпуска, начинаются болезни. Так вот, основными причинами обращений к врачу в августе были вирусные инфекции, COVID-19 и пневмония. У детей чаще всего были ангина, пневмония и ковод, а еще появился коклюш.
О том, что коронавирус снова атакует, свидетельствуют и данные отчетов Минздрава о заражении. В последние недели ежедневно выявляют несколько тысяч случаев, а также ежедневно есть несколько смертей, связанных с COVID-19.
Новые подварианты коронавируса SARS-CoV-2, происходящие от Омикрона, все чаще попадают в обращение, такие как KP.1, KP.2 и KP.3 (группа FLiRT) и LB.1 (преемник JN.1).
Эти мутации оказываются более заразными и менее противодействующими организму вакцинированных людей. Однако распространены и другие вирусные заболевания, особенно грипп. Его симптомы пока настолько похожи на симптомы COVID-19, что если мы подозреваем инфекцию, то сначала не узнаем, чего ожидать.
Однако эксперты выявили несколько важных отличий, которые могут помочь поставить диагноз перед тестированием.
Симптомы, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2, теперь больше чем раньше напоминают симптомы других респираторных инфекций, особенно гриппа.
Распознать тип инфекции можно по первым признакам. Согласно одному исследованию, люди с сезонным гриппом чаще кашляют перед повышением температуры. Хотя грипп обычно начинается с кашля или боли в мышцах, первым симптомом COVID-19 является лихорадка.
Симптомы, характерные для COVID-19, хоть и редки сейчас, - это внезапная потеря обоняния и вкуса (аносмия), а также воспалительные кожные реакции. Эти проблемы не возникают при гриппе.
Важные отличия также касаются выраженности двух симптомов. К ним относятся озноб и диарея, редко встречающиеся при гриппе. Кроме того, лихорадка низкая, а слабые боли в теле нечасты.
В случае с ковыдом правило заключается в том, что симптомы появляются через 5-6 дней после заражения, а инфекция длится 1-14 дней. Однако грипп начинается быстрее, через 2-3 дня после заражения и длится до недели.
Несмотря на то, что грипп развивается быстро с такими симптомами как боль в спине, озноб и сухой кашель, обычно он протекает легко. И хоть он вызывает дискомфорт, но не так часто дает осложнения, как ковид.
В случае коронавируса симптомов может не быть или могут возникнуть тяжелые инфекции, осложнения и госпитализация.
Симптомы COVID-19 в 2024 году похожи на симптомы предыдущих штаммов вируса, но есть несколько ключевых отличий. Ключевым является, среди прочего: особенно порядок развития симптомов.
Основные симптомы новых вариантов наводнения могут возникать в следующем порядке:
Кроме того, могут возникнуть боли в горле, боли в мышцах и/или головная боль, тошнота или рвота и диарея.
Однако коронавирус непредсказуем и у одних людей может только исчезнуть чувство в носу, у других только плохое самочувствие, а также он может развиться без других признаков заболевания. Некоторые пациенты наряду с плохим самочувствием испытывают только головную боль и головокружение, больше напоминающие симптомы инсульта, чем респираторной инфекции, поскольку характерные для него симптомы отсутствуют.
Есть также пациенты, у которых болит грудная клетка. Кроме того, такое сочетание как тошнота, рвота и лихорадка может указывать на COVID-19.
Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, имеющие симптомы и положительный тест на COVID-19, рискуют обострить инфекцию с такими осложнениями, как пневмония. Таких людей необходимо лечить под наблюдением врача.
Напомним, что исследователи обнаружили "чрезвычайно дешевый и простой" способ сократить простуду у детей на 2 дня.
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