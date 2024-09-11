Сезон гриппа близко. Как отличить его от нового COVID-19

COVID-19 в 2024 году

Начался осенний сезон, когда возвращаемся из отпуска, начинаются болезни. Так вот, основными причинами обращений к врачу в августе были вирусные инфекции, COVID-19 и пневмония. У детей чаще всего были ангина, пневмония и ковод, а еще появился коклюш.

О том, что коронавирус снова атакует, свидетельствуют и данные отчетов Минздрава о заражении. В последние недели ежедневно выявляют несколько тысяч случаев, а также ежедневно есть несколько смертей, связанных с COVID-19.

Новые подварианты коронавируса SARS-CoV-2, происходящие от Омикрона, все чаще попадают в обращение, такие как KP.1, KP.2 и KP.3 (группа FLiRT) и LB.1 (преемник JN.1).

Эти мутации оказываются более заразными и менее противодействующими организму вакцинированных людей. Однако распространены и другие вирусные заболевания, особенно грипп. Его симптомы пока настолько похожи на симптомы COVID-19, что если мы подозреваем инфекцию, то сначала не узнаем, чего ожидать.

Однако эксперты выявили несколько важных отличий, которые могут помочь поставить диагноз перед тестированием.

Как определить, что это грипп или COVID-19?

Симптомы, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2, теперь больше чем раньше напоминают симптомы других респираторных инфекций, особенно гриппа.

Распознать тип инфекции можно по первым признакам. Согласно одному исследованию, люди с сезонным гриппом чаще кашляют перед повышением температуры. Хотя грипп обычно начинается с кашля или боли в мышцах, первым симптомом COVID-19 является лихорадка.

Симптомы, характерные для COVID-19, хоть и редки сейчас, - это внезапная потеря обоняния и вкуса (аносмия), а также воспалительные кожные реакции. Эти проблемы не возникают при гриппе.

Важные отличия также касаются выраженности двух симптомов. К ним относятся озноб и диарея, редко встречающиеся при гриппе. Кроме того, лихорадка низкая, а слабые боли в теле нечасты.

В случае с ковыдом правило заключается в том, что симптомы появляются через 5-6 дней после заражения, а инфекция длится 1-14 дней. Однако грипп начинается быстрее, через 2-3 дня после заражения и длится до недели.

Несмотря на то, что грипп развивается быстро с такими симптомами как боль в спине, озноб и сухой кашель, обычно он протекает легко. И хоть он вызывает дискомфорт, но не так часто дает осложнения, как ковид.

В случае коронавируса симптомов может не быть или могут возникнуть тяжелые инфекции, осложнения и госпитализация.

Как сейчас проявляется COVID-19?

Симптомы COVID-19 в 2024 году похожи на симптомы предыдущих штаммов вируса, но есть несколько ключевых отличий. Ключевым является, среди прочего: особенно порядок развития симптомов.

Основные симптомы новых вариантов наводнения могут возникать в следующем порядке:

лихорадка,

кашель,

чихание,

выделение из носа.

Кроме того, могут возникнуть боли в горле, боли в мышцах и/или головная боль, тошнота или рвота и диарея.

Однако коронавирус непредсказуем и у одних людей может только исчезнуть чувство в носу, у других только плохое самочувствие, а также он может развиться без других признаков заболевания. Некоторые пациенты наряду с плохим самочувствием испытывают только головную боль и головокружение, больше напоминающие симптомы инсульта, чем респираторной инфекции, поскольку характерные для него симптомы отсутствуют.

Есть также пациенты, у которых болит грудная клетка. Кроме того, такое сочетание как тошнота, рвота и лихорадка может указывать на COVID-19.

Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, имеющие симптомы и положительный тест на COVID-19, рискуют обострить инфекцию с такими осложнениями, как пневмония. Таких людей необходимо лечить под наблюдением врача.