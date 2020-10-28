Сезон грипу в Україні: чому потрібно робити щеплення, і скільки це коштує

В Україні восени почався сплеск респіраторних захворювань, в числі яких і грип. В цьому році до них приєднався і небезпечний коронавірус, від якого ще немає вакцини. А від сезонного грипу в українців є можливість прищепитися, адже на ринку зараз пропонується кілька видів вакцин.

ВООЗ закликає робити щеплення кожен рік через постійні мутації вірусу. Торішня вакцина може просто не спрацювати.

Крім того, імунітет від вакцинації з часом стає слабкішим. Найкраще робити щеплення, поки сезон грипу не почався. Починати краще, як тільки вакцина з'являється в країні. Про це пише "24 канал".

Які вакцини є в Україні в цьому році:

Ваксигрип Тетра (4-валентна)

Інфлувак (3-валентна)

GC Flu (4-валентна)

GC Flu (3-валентна)

У цілому в епідсезон 2020-2021 років в Україну буде завезено 665 тисяч доз вакцини:

500 000 доз "Ваксигрип Тетра" (виробник – "Санофі Пастер", Франція);

45 000 доз "Інфлювак" ("Абботт Біолоджикалз Б. В.", Нідерланди);

100 000 доз "Джиси Флю" ("Грін Крос Корпорейшн", Південна Корея);

20 000 доз "Джиси Флю" ("Грін Крос Корпорейшн", Південна Корея).

Віруси грипу постійно мутують. Так, в епідсезоні 2020-2021 за прогнозами ВООЗ в Україні циркулюватиме 4 штами грипу:

штам типу А Guangdong — Maonan (H1 N1)

штам типу А Hong Kong (H3N2)

штам типу У Washington (B/Victoria lineage)

штам типу В Phuket (B/Yamagata lineage)

Найкраще робити щеплення чотирьохвалентною вакциною, але якщо немає можливості - трьохвалентна теж дасть вам необхідний захист від грипу.

Відзначимо, що вакцина від грипу захищає легені людини від серйозної атаки вірусу грипу. Її роблять, щоб запобігти госпіталізації і щоб людина не померла від грипозної пневмонії. Тобто не виключено, що ви можете захворіти на грип, але хворіти ви будете в легкій формі.

Не забувайте, що грип призводить до дуже серйозних ускладнень і смерті. Обов'язково потрібно вакцинуватися тим, хто в групі ризику і маленьким дітям.

Нагадаємо, в Києві зареєстрували 10 804 хворих на грип та ГРВІ за минулий тиждень.