Що зараз відбувається в селі, де вбили Марійку Борисову

Зниклу Марійку з неділі розшукували батьки, сусіди, поліція, волонтери та фахівці-кінологи. У селищі Щасливе прочесали кожен сантиметр, оглянули всі колодязі, занедбані будівлі, лісопосадки та поля. Собаки втратили слід на автобусній зупинці, де дівчинку бачили в останній раз живою близько 6 вечора.

У четвер вдень в поліцію звернувся місцевий житель, який прийшов до недобудованої сільськогосподарської будови обрізати виноград. Він побачив дивний пакет в сараї та відразу ж повідомив поліцейським. Дану будову оглядали кілька разів і раніше там нічого не виявили.

Є версія, що дівчинку утримували десь в іншому місці або ховали її тіло, а 11 березня підкинули в нежитлове приміщення. При огляді тіла було встановлено, що смерть дитини була насильницькою і за попередніми даними – від механічної асфіксії. Також на тілі дівчинки виявили інші пошкодження, які можуть вказувати на те, що вона зазнала фізичного насильства.

На місці виявлення тіла дівчинки працюють криміналісти та експерти. Тіло відправлено на експертизу. Також були знову залучені кінологи з собаками. Собаки взяли слід і привели до будинку одного з місцевих жителів. Деталі в поліції поки не повідомляють, але стверджують, що є деякі напрацювання і проводяться оперативні заходи щодо встановлення підозрюваного.

Фото: поліція Херсонської області

У мережі обговорюють загибель дитини й шоковані тим, що сталося. Українці вірили до останнього, що дівчинку знайдуть живою. Також не виключають, що до загибелі дівчинки може бути причетний хтось, хто був близький до сім'ї. Загибель Марійки Борисової у багатьох викликала спогади про подібну трагедію, з Дариною Лук'яненко в Одеській області.