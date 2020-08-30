Як у Північній Кореї: у мережі висміяли привітання Лукашенка з днем народження

Лукашенко привітали з днем народження, але в мережі висміяли це
Олександр Лукашенко сьогодні, 30 серпня, святкує 66-й день народження. З цього приводу військовий комісаріат Гомельської області Білорусі записав вітальне відео, яке сильно розкритикували користувачі мережі.
Працівники комісаріату побажали Лукашенко здоров'я та невичерпної енергії. Вони також впевнені в тому, що глава держави "продовжить працювати на благо народу Білорусі".
Під час вітання люди тримали державні прапорці та кульки, а своє привітання завершили словами "З днем народження, Батя!".
Військовий комісаріат Гомельської області Білорусі привітав Олександра Лукашенка з днем народження (відео: YouTube)
У мережі більшість людей негативно сприйняли таке привітання. При цьому люди порівняли манеру привітання з Північною Кореєю. Ось що вони пишуть з цього приводу.
Скріншоти з Twitter
Нагадаємо, що в день народження Олександра Лукашенка в Мінську знову почалися протести. Білоруси хотіли провести Марш миру і незалежності. При цьому силовики перекривають підходи до площі Незалежності і блокують натовп.