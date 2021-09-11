В мережі висміяли "креатив" працівників Укрзалізниці (фото)

Так, інцидент стався у потязі сполученням "Івано-Франківськ - Полтава" №150.

"Чоловік їхав зі Львова потягом №150 і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала, креативне рішення. Лампа (до речі, робоча) була надійно прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру", - написала дружина пасажира потяга Дар'я Мазур.

Лампу у потязі Укрзалізниці поремонтували пластиром (facebook.com/ Дарія Мазур)

У мережі користувачі пишуть, що так прикрутити лампу могли скоріш за все пасажири.