У мережі повідомили про смерть Дуейна "Скелі" Джонсона: усі подробиці

Дуейн Джонсон на прізвисько "Скеля" помер. З подібними заголовками вийшли новини у декількох світових виданнях.

Так, одне із ЗМІ написало: "Бі-бі-сі: Дуейн Рок Джонсон помер у віці 47 років після невдалого трюку". Ця новина швидко поширилася по Facebook. Але незважаючи на використання BBC в заголовку, це посилання вело користувачів на підроблений сайт, а не до авторитетного джерела новин. А от на самому BBC немає ні слова про загибель Дуейна Джонсона.

Дуейн "Скеля" Джонсон (фото: instagram.com/therock)

Відзначимо, що "Скала" ніяк не відреагував на цю "гучну" новину. Але кілька годин тому опублікував у Instagram пост, в якому розповів про зйомки в новому фільмі.

"Як і більшість дітей, у дитинстві я мріяв стати супергероєм. Мати круті суперздібності, боротися за те, що правильно, і завжди захищати людей. Все почалося для мене, коли мені було 10 років і мене вперше познайомили з найбільшим супергероєм всіх часів - Суперменом. Супермен був героєм, яким я завжди хотів бути. Але через кілька років я зрозумів, що Супермен був героєм, яким я ніколи не міг би бути. Я був занадто бунтівним. Занадто дратівливим", - написав Джонсон і похвалився, що йому дісталася роль Чорного Адама в новому фільмі DC.

Дуейн "Скеля" Джонсон (фото: instagram.com/therock)

За словами Дуейна, Чорний Адам "благословенний магією і силою, рівною Супермена, але різниця в тому, що він не ставить меж і не йде по лінії".

"Він бунтівний, єдиний у своєму роді супергерой, який завжди буде робити те, що правильно для людей - але він робить це по-своєму. Правда і справедливість - шлях Чорного Адама. Ця роль не схожа ні на одну іншу роль, яку я коли-небудь грав в своїй кар'єрі, і я вдячний до мозку кісток, що ми всі разом вирушимо у цю подорож", - зазначив актор, додавши, що фільм про Чорного Адама вийде на екрани 22 грудня 2021 року.

Як пише британське видання Metro, Дуейн "навряд чи міг написати такий пост, перебуваючи в могилі".

Дуейн Джонсон знявся у фільмі "Чорний Адам" від DC (фото: instagram.com/therock)

До речі, це не перший випадок, коли герой фільмів "Форсаж", "Мумія повертається" і "Джуманджі" "вмирав" в ЗМІ. Перший раз про смерть Джонсона повідомили в 2011 році. Тоді він спростував фейковую новину в Facebook, заспокоївши фанатів: "Чутки про мою смерть помилкові. Я до сих пір "роблю це" 24 години на добу, 7 днів в тиждень, 365 днів в році, включаючи високосний рік!"

У 2014 році шахраї також заявили, що Дуейн "помер після невдалого трюку під час зйомок фільму в Новій Зеландії рано вранці 10 червня".

На щастя, всі інформаційні повідомлення про смерть знаменитого голлівудського актора виявлялися фейковими.

Дуейн "Скеля" Джонсон (фото: instagram.com/therock)