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У мережі шокували розповіддю про ситуацію в київській COVID-лікарні: "люта жесть" (фото)

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 07:35
У мережі шокували розповіддю про ситуацію в київській COVID-лікарні: "люта жесть" (фото) Колаж РБК-Україна: коронавірусне відділення лікарні в Києві (фото: facebook.com/olga.omelyanchuk.90)
Автор: Володимир Костирін

У мережі розповіли про жахливі умови в київській лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19, а також роблять планові операції. Повідомляється, що в коронавірусному відділенні відсутнє зонування, а у лікарів немає засобів захисту.

Про це написала журналістка Ольга Омелянчук у своєму Facebook.

Йдеться про Київську міську клінічну лікарню №1, яка знаходиться на "Червоному Хуторі". Дівчина опублікувала фото "ковідного" відділення, розташованого в хірургічній реанімації цієї медустанови.

"Смерть і досвід нічому не вчать. Принаймні, не вчать деяких столичних лікарів", - обурюється Ольга.

За її словами, лікарям, які лікують хворих з коронавірусом, видають тільки звичайні хірургічні накидки та маски. Крім того, ті, хто приходить на зміну у відділення з хворими на COVID-19, працюють також на "скасованих" планових операціях.

"До того ж оперують не (або не тільки) ургентних хворих, а й тих, кому "ну просто дуже треба". Мені невідомо, чи знають пацієнти у хірургії, що медсестра над ними щойно (без відповідних засобів захисту, нагадаю) стояла над хворим з коронавірусом. І я не знаю, чи в курсі вони, що й анестезіолог щойно перевдягався у тому ж приміщенні, що і лікарі з "ковідного" відділення (зонування всюди немає). Але я точно знаю, що це - люта жесть, з якою терміново потрібно щось робити", - йдеться в публікації.

За інформацією Омелянчук, лікарі кілька разів зверталися до завідувача - відповідального за COVID-відділення, але покращити ситуацію не вдалося - мовляв, "ноги" ростуть зверху.

"Медики запевняють, що планові операції зупиняти не будуть, бо це ж можливість заробити. Відтак, сподіваються лише на те, що "ковідне" відділення, принаймні, ізолюють від інших. Щоб, найперше, захистити інших пацієнтів", - пише Ольга.

Вона також додала, що в 1-й міськлікарні до того ж є проблема нестачі персоналу через велику кількість пацієнтів.

У мережі шокували розповіддю про ситуацію в київській COVID-лікарні: &quot;люта жесть&quot; (фото)У мережі шокували розповіддю про ситуацію в київській COVID-лікарні: &quot;люта жесть&quot; (фото)

Коронавірусне відділення Київської міської клінічної лікарні №1 (фото: facebook.com/olga.omelyanchuk.90)

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко показав страшне відео з дитячої лікарні столиці.

Нагадаємо також, нещодавно інфекціоніст відверто розповів, що відбувається на передовій київських лікарень з COVID-19.

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