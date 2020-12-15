У мережі з'явилося відео падіння стовпів на Шулявському мосту в Києві

З'явилося відео падіння стовпів на Шулявському шляхопроводі в Києві (фото: Уніан)

У вівторок, 15 грудня, в Києві на відремонтованому Шулявському мосту сталася НП. На шляхопроводі впало відразу три електроопори. Дивом в цьому інциденті ніхто не постраждав, але пошкоджені авто.

Пізніше в мережі з'явилося відео падіння стовпів, яке опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

На "Київ Оперативному" назвали причину падіння електроопор на мосту - це болти, які нікуди не входять і нічого не кріплять.

На Шулявському мосту в Києві впали стовпи (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях до цього інциденту користувачі мережі написали безліч гнівних відгуків. Ось деякі з них:

Я б весь міст перевірив, на всякий випадок. А то і він завалиться;

По-хорошому - міст треба закрити і перевірити всі опори;

Скоро буде безпечно тільки по повітрю, на мітлі пересуватися...

Потрібно було синьою ізострічкою перемотати...

Болти там, де троси на міст. Панове чесно смішно і плакати хочеться, головне, що ніхто не постраждав. Хто стовпи встановлював?

Ору з цих будівельників. Навіть нове і то ламається;

Треба було на двосторонній скотч посадити. Халтурники!

Де гарантія, що і сам міст так само не гепнеться, як і ці стовпи?

Болти є, але їх не видно. Через різницю температур і постійної напруги розірвало кріплення. Не якісний матеріал. Сталь погана!!!

Добре, що не міст синхронно впав;

Взагалі, коли проїжджаю той міст, шокований від того, як його побудували.

Варто зазначити, що минулого року на ремонт Шулявського мосту київська влада виділила близько одного мільярда гривень.

Раніше ожеледиця призвела до справжнього апокаліпсису на дорогах Києва.