У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+

У Білорусі силовики звірячому били протестувальників (фото: news.tut.by1)

У Білорусі показали по-звірячому побитих протестувальників

У Білорусі п'ятий день тривають протести людей проти режиму президента Олександра Лукашенка. На п'яту ніч людей почали випускати із слідчих ізоляторів, але на побиті тіла неможливо дивитися без сліз. Місцевих жителів принижували, били палицями, погрожували розправою.

У мережі показали фото побитих протестувальників. Їх опублікував Telegram-канал Nexta Live.

Водночас заступник глави МВС Білорусі Олександр "Хряк" Барсуков повідомив, що "ніяких знущань не було".

Нижче публікуємо фото людей, які постраждали від співробітників ОМОНу в Білорусі.

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Побиті протестувальники в Білорусі (фото: Telegram/Nexta Live)

Ті люди, яких випустили з ізоляторів, розповідають про пекельні умови утримання в камерах. Вони кажуть, що їм не давали, ні води, ні їжі, знущалися і випустили з умовою, що вони більше не будуть брати участь у мітингах проти чинної влади.

Також нагадаємо, що ця ніч у Білорусі обійшлася без затримань і насильства. Відзначимо, що в країні третій день триває загальний страйк.

Як ми раніше писали, у Білорусі почали випускати із СІЗО і вони розповідають страшні речі про жахи затримання.