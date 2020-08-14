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У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 11:06
У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+
У Білорусі силовики звірячому били протестувальників (фото: news.tut.by1)
Автор: Людмила Жукова

У Білорусі показали по-звірячому побитих протестувальників

У Білорусі п'ятий день тривають протести людей проти режиму президента Олександра Лукашенка. На п'яту ніч людей почали випускати із слідчих ізоляторів, але на побиті тіла неможливо дивитися без сліз. Місцевих жителів принижували, били палицями, погрожували розправою.

У мережі показали фото побитих протестувальників. Їх опублікував Telegram-канал Nexta Live.

Водночас заступник глави МВС Білорусі Олександр "Хряк" Барсуков повідомив, що "ніяких знущань не було".

Нижче публікуємо фото людей, які постраждали від співробітників ОМОНу в Білорусі.

Обережно! Знімки 18+.

У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+У мережі показали жахливі знімки побитих людей в Білорусі: фото 18+Побиті протестувальники в Білорусі (фото: Telegram/Nexta Live)

Ті люди, яких випустили з ізоляторів, розповідають про пекельні умови утримання в камерах. Вони кажуть, що їм не давали, ні води, ні їжі, знущалися і випустили з умовою, що вони більше не будуть брати участь у мітингах проти чинної влади.

Також нагадаємо, що ця ніч у Білорусі обійшлася без затримань і насильства. Відзначимо, що в країні третій день триває загальний страйк.

Як ми раніше писали, у Білорусі почали випускати із СІЗО і вони розповідають страшні речі про жахи затримання.

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