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У мережі показали жахливий стан дороги під Дніпром: суцільні ями без покриття

Автор: Людмила Жукова

Траса в Дніпропетровській області, яка проходить між М-04 і М-11, знаходиться в жалюгідному стані.

Відео розбитої дороги показали на сторінці в Facebook "Вартові Еспрессо".

Наголошується, що на ділянці дороги Т-0432 Малософіївка - Кудашівка - Божедарівка суцільні ями і ні метра рівного покриття.

"І де ж широко розрекламований проект велике будівництво "Укравтодору"? Знову грошей не вистачило", - запитують на сторінці.

У ролику можна побачити, як абсолютна вся дорога всіяна величезними ямами. Проїхати по ній, без шкоди для машини, дуже важко.

Дорога в Дніпропетровській області всіяна ямами

В коментарях українці висловили свій гнів роботою Укравтодору.

  • Та там, тільки при Союзі була дорога. Так шо, купуйте машини, на повітряних подушках!
  • Ну ви наче малі діти з тими грошима від *Великого крадівництва. Де, та де.

Як ми раніше писали, в мережі показали жахливий стан окружної дороги в Черкаській області.

Раніше у мережі показали жахливий стан траси в Очаків.

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