У мережі показали жахливий стан дороги під Дніпром: суцільні ями без покриття

Наголошується, що на ділянці дороги Т-0432 Малософіївка - Кудашівка - Божедарівка суцільні ями і ні метра рівного покриття.

"І де ж широко розрекламований проект велике будівництво "Укравтодору"? Знову грошей не вистачило", - запитують на сторінці.

У ролику можна побачити, як абсолютна вся дорога всіяна величезними ямами. Проїхати по ній, без шкоди для машини, дуже важко.

Дорога в Дніпропетровській області всіяна ямами

В коментарях українці висловили свій гнів роботою Укравтодору.