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У мережі повідомили, що Балашов з охороною сильно побив журналіста

Київ, Неділя 31 січня 2021 19:30
У мережі повідомили, що Балашов з охороною сильно побив журналіста
Фото: Геннадій Балашов (facebоok.com)
Автор: Styler

Наслідком нападу стала госпіталізація журналіста з важкими тілесними ушкодженнями

Лідера партії "5.10" Геннадія Балашова звинуватили в нападі на юриста і супроводжуючого його журналіста. Про це, опублікувавши відповідне відео, на своїй сторінці в Facebook повідомив юрист Андрій Євстигнєєв.

За його словами, наслідком нападу стала госпіталізація журналіста з тяжкими тілесними ушкодженнями.

“Лікарі стежать за тим, щоб внутрішня гематома не ускладнила його дихання", - написав він.

Євстигнєєв також зазначив, що є одним з представників ошуканих Балашовим інвесторів у відкритому проти нього кримінальному провадженні про шахрайство при будівництві клубного будинку New York.

"Через якийсь час приїхав Балашов з двома охоронцями, як потім виявилося, озброєними. Він миттєво втратив самовладання і через 30 секунд розмови спочатку штовхнув, а потім завдав мені удари в голову", - повідомив юрист.

Що ж, моя епопея з Балашовим отримала новий виток. Він перейшов від погроз до дій. Погрози почалися на Різдво,...

Posted by Андрій Євстигнєєв on Saturday, January 30, 2021

Крім того, акцентує Євстигнєєв, під час нападу у нього "вирвали папку з документами й забрали телефон.

У поточний час за фактом нападу і пограбування юриста і журналіста відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше Балашов в ефірі одного з телеканалів назвав всіх, хто просить спілкуватися українською мовою, тварюками і закликав бити їх палицею і кидати "каменем в голову".

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Новини України Події нападГеннадій Балашов

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