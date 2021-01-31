У мережі повідомили, що Балашов з охороною сильно побив журналіста

Наслідком нападу стала госпіталізація журналіста з важкими тілесними ушкодженнями
Лідера партії "5.10" Геннадія Балашова звинуватили в нападі на юриста і супроводжуючого його журналіста. Про це, опублікувавши відповідне відео, на своїй сторінці в Facebook повідомив юрист Андрій Євстигнєєв.
За його словами, наслідком нападу стала госпіталізація журналіста з тяжкими тілесними ушкодженнями.
“Лікарі стежать за тим, щоб внутрішня гематома не ускладнила його дихання", - написав він.
Євстигнєєв також зазначив, що є одним з представників ошуканих Балашовим інвесторів у відкритому проти нього кримінальному провадженні про шахрайство при будівництві клубного будинку New York.
"Через якийсь час приїхав Балашов з двома охоронцями, як потім виявилося, озброєними. Він миттєво втратив самовладання і через 30 секунд розмови спочатку штовхнув, а потім завдав мені удари в голову", - повідомив юрист.
Що ж, моя епопея з Балашовим отримала новий виток. Він перейшов від погроз до дій. Погрози почалися на Різдво,...Posted by Андрій Євстигнєєв on Saturday, January 30, 2021
Крім того, акцентує Євстигнєєв, під час нападу у нього "вирвали папку з документами й забрали телефон.
У поточний час за фактом нападу і пограбування юриста і журналіста відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше Балашов в ефірі одного з телеканалів назвав всіх, хто просить спілкуватися українською мовою, тварюками і закликав бити їх палицею і кидати "каменем в голову".
Читайте РБК-Україна в Google News