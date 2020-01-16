У мережі назвали зарплати українських лікарів: суми шокують

У мережі назвали зарплати українських лікарів. Потрібно відзначити, що цифри шокують, так як провідні медики отримують трохи більше мінімалки, а медсестри навіть нижче. Так, наприклад, зарплата медсестри до Нового року була 2958 гривень, а лікаря-хірурга 4600 гривень.

В 2020 році медецинскому персоналу трохи підвищили зарплати, але не дуже відчутно. Після підвищення лікарі вищої категорії будуть отримувати 5100 гривень, а медсестри 3200 гривень. Про це повідомляє "Страна".

Тарифні ставки медперсоналу в 2020 році (strana.ua)

Якщо порівнювати зарплати медикам і чиновникам, то різниця просто вражає. Так, хірург вищої категорії має тарифну ставку у 46,8 разів менше, ніж заробітна плата за грудень глави Міністерства закордонних справ Вадима Пристайка. А інтерн з тарифною ставкою в 3800, отримує в 60 разів менше, ніж міністр економіки Мілованов.

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.