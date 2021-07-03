У мережі знайшли "близнючку" Дженніфер Еністон: неймовірна схожість (відео)
У ТікТоці набрала популярності Ліза Тренель, яка вразила своєю схожістю із акторкою Дженніфер Еністон. Жінка опублікувала відео, в якому говорить під звуковий супровід з серіалу "Друзі".
Про це повідомляє Daily Mail.
Так, ролик швидкими темпами став популярним.У зовнішності Лізи практично усе нагадує риси Еністон – біляве волосся, світлі блакитні очі, характерна форма брів, носа та підборіддя.
Єдине що їй відрізняє, це те що тіктокерці трохи більше ніж 30 років, тоді як Дженніфер Еністон – 52.
На відео жінка розмовляє або ж просто відкриває рот, пародіюючи Рейчел під час розмови з Монікою у серіалі "Друзі". Ліза намагалася повторити емоції, жести та міміку акторки, і варто віддати їй належне – вийшло напрочуд схоже.
@she_plusthree
You know what I mean?original sound - Friends
У мережі користувачі були вражені від побаченого. Адже ролик за лічені години швидкими темпами почав розповсюджуватись, і вже за 2 дні вже понад 2,5 мільйона переглядів та 348 тисяч вподобань.
- Ти більше схожа на Рейчел, ніж Рейчел
- Я справді подумала, що це Дженніфер Еністон. Оце Так!
- Зачекайте. Мій мозок не може зрозуміти. Це Джен, але це не так
- Міс Еністон, це ви?
- Мені потрібні докази, що ти не Дженніфер Еністон.
Фото: Блогерка Ліза Тренель дуже схожа на Дженніфер Еністон (instagram.com/she_plusthree)
Раніше ми писали про те, що Дженніфер Еністон зворушила фанатів залаштунковими фото "Друзів".