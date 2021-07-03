У мережі знайшли "близнючку" Дженніфер Еністон: неймовірна схожість (відео)

У ТікТоці набрала популярності Ліза Тренель, яка вразила своєю схожістю із акторкою Дженніфер Еністон. Жінка опублікувала відео, в якому говорить під звуковий супровід з серіалу "Друзі".

Так, ролик швидкими темпами став популярним.У зовнішності Лізи практично усе нагадує риси Еністон – біляве волосся, світлі блакитні очі, характерна форма брів, носа та підборіддя.

Єдине що їй відрізняє, це те що тіктокерці трохи більше ніж 30 років, тоді як Дженніфер Еністон – 52.

На відео жінка розмовляє або ж просто відкриває рот, пародіюючи Рейчел під час розмови з Монікою у серіалі "Друзі". Ліза намагалася повторити емоції, жести та міміку акторки, і варто віддати їй належне – вийшло напрочуд схоже.

У мережі користувачі були вражені від побаченого. Адже ролик за лічені години швидкими темпами почав розповсюджуватись, і вже за 2 дні вже понад 2,5 мільйона переглядів та 348 тисяч вподобань.

Ти більше схожа на Рейчел, ніж Рейчел

Я справді подумала, що це Дженніфер Еністон. Оце Так!

Зачекайте. Мій мозок не може зрозуміти. Це Джен, але це не так

Міс Еністон, це ви?

Мені потрібні докази, що ти не Дженніфер Еністон.

Фото: Блогерка Ліза Тренель дуже схожа на Дженніфер Еністон (instagram.com/she_plusthree)