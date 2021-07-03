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У мережі знайшли "близнючку" Дженніфер Еністон: неймовірна схожість (відео)

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Субота 03 липня 2021 18:33
У мережі знайшли "близнючку" Дженніфер Еністон: неймовірна схожість (відео) Колаж РБК-Україна: у мережі побачили блогерку, яка дуже схожа на Дженніфер Еністон
Автор: Тетяна Самарук

У ТікТоці набрала популярності Ліза Тренель, яка вразила своєю схожістю із акторкою Дженніфер Еністон. Жінка опублікувала відео, в якому говорить під звуковий супровід з серіалу "Друзі".

Про це повідомляє Daily Mail.

Так, ролик швидкими темпами став популярним.У зовнішності Лізи практично усе нагадує риси Еністон – біляве волосся, світлі блакитні очі, характерна форма брів, носа та підборіддя.

Єдине що їй відрізняє, це те що тіктокерці трохи більше ніж 30 років, тоді як Дженніфер Еністон – 52.

На відео жінка розмовляє або ж просто відкриває рот, пародіюючи Рейчел під час розмови з Монікою у серіалі "Друзі". Ліза намагалася повторити емоції, жести та міміку акторки, і варто віддати їй належне – вийшло напрочуд схоже.

У мережі користувачі були вражені від побаченого. Адже ролик за лічені години швидкими темпами почав розповсюджуватись, і вже за 2 дні вже понад 2,5 мільйона переглядів та 348 тисяч вподобань.

  • Ти більше схожа на Рейчел, ніж Рейчел
  • Я справді подумала, що це Дженніфер Еністон. Оце Так!
  • Зачекайте. Мій мозок не може зрозуміти. Це Джен, але це не так
  • Міс Еністон, це ви?
  • Мені потрібні докази, що ти не Дженніфер Еністон.

У мережі знайшли &quot;близнючку&quot; Дженніфер Еністон: неймовірна схожість (відео)У мережі знайшли &quot;близнючку&quot; Дженніфер Еністон: неймовірна схожість (відео)

Фото: Блогерка Ліза Тренель дуже схожа на Дженніфер Еністон (instagram.com/she_plusthree)

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Еністон зворушила фанатів залаштунковими фото "Друзів".

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дженнифер энистон
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