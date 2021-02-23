Давали небезпечні завдання: у Рівному підлітка ледь не довели до самогубства
У Рівному 16-річний хлопець гуляв біля залізничних колій, і на підозрілу поведінку підлітка звернув увагу перехожий, який і викликав поліцію. Як виявилося, хлопець був учасником групи в одній із соцмереж, де йому ставили різні завдання.
Про це 23 лютого передали в відділі комунікації поліції Рівненської області.
Сам інцидент стався 21 лютого близько половини десятої ранку. Не відомо, чим би закінчилася така "прогулянка" підлітка по залізниці, якби не звернення до правоохоронців небайдужого очевидця.
За фактом доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього, було розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу.
Тепер оперативники разом із працівниками кіберполіції встановлюють осіб, причетних до адміністрування групи в соцмережі.
Поліцейські закликали батьків приділяти більше часу своїм дітям, ставиться до них з розумінням, а також звернути увагу на коло їх спілкування і намагатися вибудувати із дітьми дружні стосунки.
"У разі підозрілої поведінки підлітків звертайтеся до компетентних органів чи фахівців або негайно повідомляйте до поліції на спецлінію 102", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві до лікарні потрапив 15-річний підліток, який виявився новою жертвою "таблеткового челенджа".
Це сталося через 2 дні після того, як в Боярці дві учениці ліцею прийняли відразу по 40 таблеток препарату "Дротаверин", який купили в аптеці на перерві, що призвело до смерті 13-річної дівчинки, а друга була госпіталізована.
Також повідомлялося, що днями в Умані восьмикласниці наковталися пігулок в школі.