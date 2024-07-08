Сестра Ефросининой, которая живет в РФ, цинично отреагировала на массированный ракетный удар по Украине

Так, сегодня утром, 8 июля, российская армия атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

В блоге Лизы Ющенко, вероятно, именно на эту трагедию появилась реакция.

В своих stories родственница Ефросининой опубликовала эмодзи в виде разбитого сердца на черном фоне. Ни одного слова она больше не написала.

Лиза Ющенко циничного отреагировала на обстрел Украины (фото: instagram.com/liza_u)

Следует отметить, что бывшая жена сына экс-президента Украины Виктора Ющенко, Андрея Ющенко, до сих пор молчит о войне и продолжает вести активную светскую жизнь в Москве.

В то время как украинцы активно донатят на ВСУ, помогают пострадавшим от войны согражданам и занимаются волонтерством, Елизавета цинично щеголяет в своих соцсетях дорогими нарядами и аксессуарами.

Лиза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)

Напомним, телеведущую Машу Ефросинину за время полномасштабной войны неоднократно просили прокомментировать неоднозначную позицию своей родной сестры Лизы.

В апреле этого года телезвезда впервые решилась рассказать, поддерживает ли она связь с близким человеком.

Маша Ефросинина и Лиза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)