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Сестра Ефросининой, которая живет в РФ, цинично отреагировала на массированный ракетный удар по Украине

Лиза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)
Автор: Иванна Пашкевич

Родная сестра Маши Ефросининой и бывшая невестка экс-президента Виктора Ющенко Лиза, которая живет в Москве и молчит о войне, цинично отреагировала на массированный ракетный обстрел Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram предательницы.

Так, сегодня утром, 8 июля, российская армия атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

В блоге Лизы Ющенко, вероятно, именно на эту трагедию появилась реакция.

В своих stories родственница Ефросининой опубликовала эмодзи в виде разбитого сердца на черном фоне. Ни одного слова она больше не написала.

Лиза Ющенко циничного отреагировала на обстрел Украины (фото: instagram.com/liza_u)

Следует отметить, что бывшая жена сына экс-президента Украины Виктора Ющенко, Андрея Ющенко, до сих пор молчит о войне и продолжает вести активную светскую жизнь в Москве.

В то время как украинцы активно донатят на ВСУ, помогают пострадавшим от войны согражданам и занимаются волонтерством, Елизавета цинично щеголяет в своих соцсетях дорогими нарядами и аксессуарами.

Лиза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)

Напомним, телеведущую Машу Ефросинину за время полномасштабной войны неоднократно просили прокомментировать неоднозначную позицию своей родной сестры Лизы.

В апреле этого года телезвезда впервые решилась рассказать, поддерживает ли она связь с близким человеком.

Маша Ефросинина и Лиза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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Маша Ефросинина