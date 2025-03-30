Сестра Ефросининой, которая живет в РФ и замалчивает войну, стала жертвой мошенников: сколько потеряла

Елизавета Ющенко - бывшая невестка Виктора Ющенко и сестра Маши Ефросининой, которая молчит о российской агрессии и наслаждается жизнью в РФ, стала жертвой мошенников.

Как Лизу Ющенко обманули

По данным российских СМИ, о мошенничестве Елизавета узнала лишь сейчас. Оказалось, в 2023 году был оформлен кредит, в котором она указана как поручительница. В тот период она проходила лечение на Мальдивах.

Ющенко обманули на 10 миллионов рублей, что составляет более 143 тысяч долларов и 3 миллиона грн

Она считает, что подделать документы могла ее бывшая бизнес-партнерша. На подозреваемую в деле был подан иск с требованием взыскать с нее около 20 миллионов рублей. По словам Елизаветы, ее адвокаты занимаются вопросом мошенничества.

Лиза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)

Молчаливая позиция сестры Ефросининой

Пока россияне каждую ночь атакуют Украину ракетами и шахедами, Лиза наслаждается счастливой и беззаботной жизнью в Московии. Там предательница активно посещает модные тусовки, салоны, продолжает слушать и потреблять российское.

Что Маша Ефросинина говорила о сестре

Украинская телеведущая не поддерживает связей с сестрой, о чем откровенно рассказала в апреле прошлого года. Тема отношений с родственницей является для нее болезненной.

"У меня только есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность", - рассказывала она.

Ефросинина с сестрой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Лиза была замужем за Андреем Ющенко до 2012 года. В браке у них родилась дочь Варвара. В 2014-м она вышла замуж за российского бизнесмена и родила ему сына.

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