"Сердечная" диета. Нутрициолог назвала 6 продуктов, которые лучше всего поддерживают главный орган

"Сердечная" диета

"Болезни сердца лидируют среди причин смертности у мужчин и женщин. 25% больных никогда в жизни не курили, имели чистые сосуды и уровень холестерина у них был нормальный. Врачи утверждают, что достаточно включить в рацион лишь несколько продуктов, чтобы колоссально снизить риск развития сердечных заболеваний и пороков", - говорит эксперт.

Голобородько делится списком продуктов, которые следует ввести в свой рацион, чтобы поддержать здоровье сердца.

Ягоды, цитрусовые, манго

"Уменьшить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы помогут антоцианы в ягодах, каротин в манго и других супероранжевых фруктах и ударная доза витамина С в цитрусовых. Съедайте ежедневно минимум три разных фрукта", - советует нутрициолог.

Черный шоколад

"Какао содержит полезный для сердца магний и витамины группы В. Кроме того, флавонолы в составе параллельно укрепят сосуды. 20-30 г шоколада в день не повредит фигуре и даже поднимет вам настроение, ведь какао способствует выработке гормонов счастья - эндорфинов", - добавляет Голобородько.

Оливковое масло

Оно очищает кровь от вредного холестерина, богатая витаминами Е, А и множество других полезных веществ, один из чемпионов по содержанию Омега-3 кислот. Используйте оливковое масло в приготовлении, однако старайтесь не жарить на нем - в масло первого отжима низкая температура горения, здоровее им заправлять овощи, бобовые, тушить рыбу, птицу и мясо.

Зелень

По словам Голобородько, капуста (савойская, краснокочанная), мангольд, шпинат и листовые салаты богаты питательными веществами, минералами, энзимами и антиоксидантами. Они - чемпионы по ощелачиванию, а это значит, что не дадут "вымывать" из тканей и костей полезные для сердца микроэлементы - магний и калий. К тому же в них содержится клетчатка, выводящая шлаки, токсины и холестерин из организма.

Орехи

Они содержат ситостерины, витамины С, B1, B2, РР, каротин, дубильные вещества, хиноны и жирное масло, в состав которого входят линолевая, линоленовая, олеиновая, пальмитиновая и другие кислоты, а также клетчатка, соли железа и кобальта. 4-5 грецких орехов в день защитят сердце от болезней.

Жирная рыба

"Как только жиры Омега-3 поступают в организм, они моментально попадают в клетки, влияя на их структуру и активность: улучшают работу сердца, мозга, глаз и суставов, снижают уровень холестерина. Обладают самым мощным противовоспалительным эффектом. Заменяйте рыбой семейства лососевых мясо хотя бы один ужин в неделю и это положительно скажется на состоянии вашего здоровья", - говорит нутрициолог.