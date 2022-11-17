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Сердце не выдержало: в Ровно во время ракетной атаки умерла молодая женщина

В Ровно молодая женщина умерла во время ракетной атаки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во время масштабного ракетного удара по всей Украине 15 ноября, в Ровно произошла страшная трагедия. Молодая женщина скончалась из-за сердечного приступа и ее близкие предполагают, что причиной инфаркта стал страх.

Детали трагедии сообщили в издании РадіоТрек.

15 ноября жители Ровно услышали громкий звук взрыва около 16 часов. Это произошло во время воздушной тревоги, когда РФ массово выпустила ракеты по территории всей Украины.

В 16:10 на экстренную линию "103" поступил вызов с микрорайона Северный - молодой женщине, продавцу одного из магазинов стало плохо, и она потеряла сознание. Пока ехала бригада скорой помощи, на экстренную линию снова позвонили и сообщили, что пострадавшая начала синеть на глазах.

Медики максимально быстро приехали по указанному адресу и начали сердечно-легочную реанимацию. Следом за ними приехала кардио-реанимационная бригада. Почти 30 минут врачи боролись за жизнь женщины, но, к сожалению, спасти ее не смогли.

Как сообщил изданию заместитель главного врача Ровенской областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич, врачи диагностировали остановку кровообращения.

40-летняя Юлия скончалась, у нее осталась маленькая дочь. Как отмечают друзья Юлии в социальных сетях, она очень боялась обстрелов и причиной сердечного приступа мог стать именно "страх бомбы".

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что в боях за Украину погиб 25-летний герой с Тайваня.

А также рассказывали о том, какие бывают признаки сердечного приступа у женщин и как оказать первую помощь.

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