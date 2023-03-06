Сердце в опасности: семейный врач призвал не игнорировать тревожные симптомы

Опасное состояние со стороны сердца - мерцательная аритмия - немного устаревшее название для синдрома под названием фибрилляция предсердий. Что это за аритмия, и почему ее называют мерцательной?

Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

Как возникает аритмия

Сердце человека четырехкамерное: два предсердия (правое и левое) и два желудочка (правый и левый). Когда сердце сокращается, электрические импульсы уходят из предсердий к желудочкам, сокращая сначала предсердия, а затем желудочки. Этот процесс должен быть синхронным.

При фибрилляции предсердий они начинают хаотично сокращаться с большой скоростью - 350-700 ударов в минуту - напоминающую мерцание.

Какие причины фибрилляции предсердий?

Сердечные: артериальная гипертензия, приобретенные пороки клапанов, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, врожденные пороки сердца, миокардит и перикардит, перенесенные синдромы преэкзитации, системные заболевания с вовлечением сердца - саркоидоз, амилоидоз, гемохроматоз.

Внесердечные: гипертиреоз, гипотиреоз, перенесенный общий наркоз, болезни легких, феохромоцитома (повышенная функция надпочечников), ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром, хроническое заболевание почек, занятия спортом (дисциплины, требующие выносливости), различные вещества (алкоголь, чадный газ, кофеин), некоторые лекарственные препараты.

В чем опасность мерцательной аритмии для здоровья и жизни человека?

Кроме нарушения работы сердца этот вид аритмии способствует образованию тромбов в полости сердца. Как это происходит? Во время своей фибрилляции предсердия совершают движения, напоминающие работу кухонного миксера во время взбивания продуктов.

Это приводит к загущению крови и возникновению тромбов, которые могут отправиться в путешествие по кровеносному руслу. Как следствие - инфаркт сердца, ишемический инсульт мозга, некроз верхней или нижней конечности.

Для предупреждения этих проблем регулярно следите за своим пульсом с помощью автоматических тонометров, пульсоксиметров и смарт-часов.

При появлении сердцебиения всегда обращайтесь к врачу!