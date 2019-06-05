Серіал "Чорнобиль": сценаристку висміяли за необачну заяву

Колаж РБК-Україна

Британська сценаристка була розкритикована користувачами

1 червня Карла Мері, яка є британською актрисою і сценаристом, повідомила, що розчарована серіалом НВО "Чорнобиль". Причиною обурення стало те, що в ньому немає темношкірих акторів. Однак, як виявилося, її коментар був не до місця, передає TheBabel.

Своє гнівне повідомлення дівчина опублікувала в соцмережі twitter, однак користувачі розкритикували запис і порадили їй вчити історію, стверджуючи, що темношкірий ліквідатор у Чорнобилі виглядав би не до місця. В кінцевому підсумку Карла Мері обізвала всіх, хто з нею не згоден, расистами, видалила твіт і закрила свою стрічку.

Як стало відомо трохи пізніше, сценаристка виявилася не права, оскільки одним із ліквідаторів аварії на ЧАЕС був темношкірий хлопець по імені Ігор Хиряк. Судячи з його профілю, він любить брати участь в історичних реконструкціях, а в 2014 році знявся в малобюджетному російському фільмі "Закляття Велеса".

Зараз Ігор виступає зі стендап-камеді командою Amsterdam, живе в приватному будинку, веде господарство. 21 квітня він виклав знімок, де позує у своєму дворі з українським прапором.

Ігор Хиряк (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що деякі кадри з серіалу "Чорнобиль" були зняті на території України.

Раніше ми писали про те, що режисер серіалу "Чорнобиль" зробив відверте зізнання про Україну.

А також ми розповідали про те, що у серіалі "Чорнобиль" виявили прикрий киноляп.