Сергей Жадан сообщил о горе в семье: "Умерла ночью"

Так, по словам музыканта, не стало его тети - поэтессы Александры Ковалевой.

"Сегодня ночью умерла Александра Ковалева - украинская поэтесса, переводчица, педагог, общественный деятель. Моя тетя", - написал Сергей.

В одном из своих интервью он делился, что именно этот человек и сформировал его представление о письме, а также ассоциировался у него с литературой.

Пользователи сети в комментариях под постом отмечают, что женщина была прекрасной поэтессой и очень хорошим человеком.

Александра Ковалева (фото: facebook.com/oleksanda.kovalyova)

Краткая биография Александры Ковалевой

Александра Прокофьевна родилась 28 ноября 1948 года в селе Бондарево Старобельского района Луганской области. Окончила факультет иностранных языков Харьковского государственного университета.

Кандидат филологических наук, доцент факультета иностранной филологии Харьковского Национального педагогического университета.

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Сергей Жадан часто гостил у нее в юности в Харькове. Александра Прокофьевна познакомила его с писателями, политиками, музыкантами, журналистами, которые "выступали за украинскую независимость".

Женщина является автором поэтических сборников: "Степові озера", "Обрії", "На два голоси", "На два голоси" (на украинском и немецком языках, в соавторстве с Наду Шмидт), "Абетка доброти" (книга для детей), "Осіння проща", "Ходім туди, де спить трава" (на украинском, английском, немецком языках, в соавторстве с Ольгой Тильной), а также книг прозы "Триблаженне дерево", "Овлур та інші повісті".

Получила многочисленные награды, в том числе премию им. Костя Гордиенко (2008), Харьковская областная премия им. А. Масельского (в номинации "Поэзия"" - в 2010 году, а в номинации "Проза" - в 2018), премию журнала "Березиль" (1996, 2008, 2011), премию международного конкурса "Быть человеком" (2018). В 2000 году была стипендиаткой города Нюрнберг. Член Национального союза писателей Украины (с 1983 года).