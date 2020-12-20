Серйозно б'є по організму: названо проблеми зі здоров’ям, які виникають після коронавірусу

Коронавірус по-різному впливає на людей, атакуючи слабкі місця в організмі. А після одужання в пацієнтів можуть спостерігатися так звані "постковідні" симптоми. Окрім загальних, таких як втома чи підвищена температура, вчені виявили ще кілька нових.

Як йдеться в дослідженні британських науковців, у пацієнтів після успішного одужання було виявлено когнітивні порушення, головний біль, поколювання й оніміння кінцівок.

Передусім, перехворівши COVID-19 люди скаржаться на порушення серцебиття, болі або відчуття стиснення в грудях.

Також після перенесеного COVID-19 люди тривалий час мали проблеми зі сном, страждали на біль в животі, мали нудоту й діарею. Науковці виявили, що люди, які здолали коронавірус, можуть страждати від депресії, панічних атак й анорексії.

У пацієнтів після коронавірусу, як кажуть вчені, також часто можуть бути проблеми із серцево-судинною системою. Передусім, перехворівши COVID-19 люди скаржаться на порушення серцебиття, болі або відчуття стиснення в грудях. Інколи симптомами після коронавірусу є шкірні захворювання.

Нагадаємо, лікар назвала процедуру, яка потрібна після перенесеного коронавірусу.

Раніше лікар отоларинголог розповів, що втрата нюху у разі зараження коронавірусом свідчить про те, що найвірогідніше COVID-19 пройде в легкій формі.