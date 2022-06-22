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"Серце обливається кров'ю": Міша Романова розповіла про рідних у Херсоні

Міша Романова (instagram.com/misharomanova)
Автор: Марина Настевич

Колишня солістка групи "ВІА Гра", українська співачка Міша Романова розповіла, що її рідні залишилися в окупованому зараз Херсоні і не можуть звідти виїхати.

Своїм болем артистка поділилася в Instagram-історіях.

Як зізналася Міша, у неї там тато і брат з племінниками, проте покинути місто вони не можуть - окупанти розстрілюють машини при спробах евакуації.

"Трохи відвертості... Мій батько в даний час знаходиться в окупованому місті Херсоні, виїхати він не може, оскільки машини розстрілюють", - написала вона.

Романова дуже хоче допомогти близьким, але не знає, як це зробити.

"Мій рідний брат, який зі своєю сім'єю, де є двоє дітей, теж в Херсоні. Я не знаю, як їм допомогти. Моє серце обливається кров'ю", - зізналася виконавиця.

Крім родичів, у співачки в окупації застрягли і друзі.

"І багато друзів з рідного міста, які представляли своє життя інакше в Херсоні. Я не знаю, як їм допомогти, але дуже хочу! Це такий сильний біль", - додала Романова.

Артистка додала, що відписалася від колег з Росії, які мовчать про війну.

"Цей час перевіряє всіх. Українці завжди були навперед, це факт. Я відписалася від багатьох своїх колег російського походження, які заперли свій язик в ду*у, і не шкодую", - заявила Міша.

Міша Романова розкрила, що її рідні не можуть покинути окупований Херсон (instagram.com/misharomanova)

Раніше ми повідомляли, що ведуча Лілія Ребрик написала пронизливий лист окупованому Херсону.

А також писали, що українська телеведуча показала Ірпінь до і після окупації.

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