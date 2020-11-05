Серце не билося 20 хвилин: у Дніпрі лікарі врятували малюка з коронавірусом

У Дніпрі лікарі врятували від смерті трирічного хлопчика, у якого були страшні ускладнення від коронавірусу. Дитина вже в терапевтичному відділенні, але зовсім недавно надії було мало.

Трирічний Захар на початку жовтня потрапив у лікарню у важкому стані, розповідають у благодійному фонді "Совушка".

Тепер малюкові повторили тест на коронавірус, і він негативний. Попереду хлопчика чекає довга реабілітація.

"Стан малюка стабілізувався, дитина переведена з реанімації. У Захарчика тест на COVID-19 вже негативний. Розпочато реабілітацію, ще потрібен дуже довгий шлях для відновлення нервової системи дитини", - каже Олександра Сова-Тимощенкова, директор БФ.

E Дніпрі врятували маленького Захара

6 жовтня дитину привезли у шосту дитячу лікарню з Новомосковська на вертольоті. Хлопчик був у комі, і 20 хвилин не билося серце.

Дитині діагностували COVID-19. Крім того, у Захара була пневмонія, кардит, постреанімаціонна хвороба, набряк головного мозку, мозкова кома 2 ступеня. Також у нього вроджена гідроцефалія.

Відомо, що хлопчика мама виховує одна, тому волонтери збирають кошти на лікування дитини.

Раніше ми писали, що лікарі у Львові врятували 3-річну дівчинку, яка місяць була у комі після ускладнень коронавірусу.

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