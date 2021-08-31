У вересні нас чекають небезпечні дні: астрологи назвали дати

10 вересня

У цей день люди будуть схильні до суєти, не будуть виконувати свої зобов'язання та обіцянки, А також більш звичайного будуть схильні до слабкості та ліні. Все заплановане через це піде шкереберть, можуть зірватися важливі плани.

11 вересня

Положення планет спровокує неприємності у відносинах - можливі сварки, недовіра, ревнощі. Нещодавно розпочаті відносини можуть зруйнуватися. Постарайтеся в цей день триматися подалі від свого партнера, не пред'являти йому претензії та докори.

15 вересня

Цей день астрологи називають датою дисгармонії та дисбалансу, оскільки планети зійдуться в гримучій суміші. Наслідки можуть проявлятися після цього дня ще півтора місяця. Загостряться найшкідливіші звички, люди будуть схильні ризикувати даремно. Підвищиться ймовірність зрад і створення нових любовних трикутників.

21 вересня

Повний місяць в Овні. Такий день сам по собі буває досить складний, але у вогняному знаку він стає ще й небезпечним. Не виходьте за межі власної зони комфорту, займайтеся простими справами, а краще – відпочиньте.

27 вересня

Початок ретроградного Меркурія. Цей день стане періодом похмурої нудьги - на перший план вийдуть погані спогади та старі образи. Настрій буде змінюватися в хаотичному порядку - від моторошного роздратування до неймовірної ейфорії.