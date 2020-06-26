Сенцов "розніс" кадрову політику влади: поступове паплюження держави

Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов різко висловився про призначення Сергія Шкарлета новим в.о. голови МОН України

Олег Сенцов критично висловився про кадрову політику влади і призначення колишнього "регіонала" Сергія Шкарлета на посаду виконувача обов'язки міністра освіти і науки України.

Режисер і письменник, екс-політв'язень вважає, що з уряду видавлюють реформаторів та проєвропейських політиків. Про це колишній в'язень Кремля написав на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Сенцов зазначив, що влада наполегливо продовжує робити помилки.

"Щось писати про дії нинішньої влади та критикувати її втрачає будь-який сенс, бо вони самі собі стріляють у ноги та голову декілька разів на тиждень. Мене турбує інше, як цілеспрямовано звідти вижинають реформаторів та проєвропейськи налаштованих людей, змінюючи їх на проросійських колишніх регіоналів. Не зважаючи на незгоду парламентарів, міністерську посаду отримує зашкварений Шкарлет. ОП наполегливо проштовхує кандидатуру антиукраїнської Мураєвої на пост заступника Харківської ОДА", - написав він.

Режисер вважає, що такі призначення пояснювати "горезвісним кадровим голодом і недосвідченістю вже неможливо".

"Йде поступове паплюження держави та розтягування її на шматки власних інтересів шахраїв і злочинців", - йдеться у публікації.

Також Сенцов бачить в цьому реалізацію в Україні сценарію, написаного в Кремлі.

"Свідомо чи ні, реалізується сценарій Москви і колони шаріївців в центрі Києва - це тільки початок", - резюмує письменник.

Раніше ми писали про те, що 25 червня Кабмін довірив українську освіту Сергію Шкарлету і розповідали, що відомо про скандального чиновника.

Нагадаємо також, що нещодавно Сенцов звернувся до президента Зеленського і пригрозив йому судом.

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Автор: Володимир Костирін