ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенцов "розніс" кадрову політику влади: поступове паплюження держави

STYLERЖиття    26.06.2020 - 08:17
Сенцов "розніс" кадрову політику влади: поступове паплюження держави
Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов різко висловився про призначення Сергія Шкарлета новим в.о. голови МОН України

Олег Сенцов критично висловився про кадрову політику влади і призначення колишнього "регіонала" Сергія Шкарлета на посаду виконувача обов'язки міністра освіти і науки України.

Режисер і письменник, екс-політв'язень вважає, що з уряду видавлюють реформаторів та проєвропейських політиків. Про це колишній в'язень Кремля написав на своїй сторінці в Facebook.

При цьому Сенцов зазначив, що влада наполегливо продовжує робити помилки.

"Щось писати про дії нинішньої влади та критикувати її втрачає будь-який сенс, бо вони самі собі стріляють у ноги та голову декілька разів на тиждень. Мене турбує інше, як цілеспрямовано звідти вижинають реформаторів та проєвропейськи налаштованих людей, змінюючи їх на проросійських колишніх регіоналів. Не зважаючи на незгоду парламентарів, міністерську посаду отримує зашкварений Шкарлет. ОП наполегливо проштовхує кандидатуру антиукраїнської Мураєвої на пост заступника Харківської ОДА", - написав він.

Режисер вважає, що такі призначення пояснювати "горезвісним кадровим голодом і недосвідченістю вже неможливо".

"Йде поступове паплюження держави та розтягування її на шматки власних інтересів шахраїв і злочинців", - йдеться у публікації.

Також Сенцов бачить в цьому реалізацію в Україні сценарію, написаного в Кремлі.

"Свідомо чи ні, реалізується сценарій Москви і колони шаріївців в центрі Києва - це тільки початок", - резюмує письменник.

Раніше ми писали про те, що 25 червня Кабмін довірив українську освіту Сергію Шкарлету і розповідали, що відомо про скандального чиновника.

Нагадаємо також, що нещодавно Сенцов звернувся до президента Зеленського і пригрозив йому судом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України политикаОлег Сенцов
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся