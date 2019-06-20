Сім'ї підозрюваного у вбивстві Даші Лук'яненко погрожують

Дар'я Лук'яненко, яку розшукували в Іванівці Одеської області з 13 червня, була знайдена мертвою 19 червня у вигрібній ямі будинку, де проживав з батьками і братом підозрюваний у злочині 22-річний Микола Тарасов. Мешканці Іванівки закликають до самосуду, а сім'ю Тарасова називають "вбивцями", пише Telegram-канал "Думська".

Так, на контейнері на ринку, де торгували батьки Миколи Тарасова, з'явився напис червоною фарбою "Вбивці смерть".

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (написи на контейнері сім'ї Тарасова, фото: Telegram/Думська

Відзначимо, що батьки підозрюваного у звірячій розправі над 11-річної Дашею відреклися від сина, відмовилися наймати йому адвоката і вибачилися перед громадськістю за те, що виховали такого негідника.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (написи на контейнері сім'ї Тарасова, фото: Telegram/Думська)

Тим не менш в обласній поліції припускають, що злочинцеві, який розправився з дитиною, допомагали замести сліди. У причетності до приховування злочину підозрюють не тільки сім'ю Миколи Тарасова, але і інших односельців.

До речі, мама Миколи Тарасова була однією з активних учасниць пошуку дівчинки відразу після її зникнення. А сам Микола Тарасов був опитаний правоохоронцями тричі. Під час першого допиту він розповідав, що допомагав батькам розвантажити товар, потім посмажив яєчню, прийняв душ і до вечора не виходив з дому.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (Микола Тарасов, фото: facebook.com)

Але після детального опитування 2000 жителів Іванівки дехто згадав, що один з братів в будинку, біля якого втратили слід собаки, раніше вже виявляв нездоровий інтерес до малолітнх дітей, але до відповідальності не притягувався.

При перших допитах Тарасов вів себе дивно, тоді поліція допитала його ще раз, і він зізнався, що вбив дівчинку і кинув у вигрібну яму у дворі. Він також розповів, як саме розправився з Дашею.

За словами Миколи Тарасова, він побачив дівчинку на ринку, повернувся додому і чекав, поки вона буде йти повз. Він напав на дитину, затягнув спочатку у двір, а потім в будинок, де роздягнув і намагався зґвалтувати. Даша відчайдушно чинила опір, тоді він став душити її та наносити ушкодження гострим предметом.

Після чого перемотав ноги скотчем, надів на голову пакет і також перемотав скотчем. До ніг прив'язав камінь, щоб тіло не спливло, й скинув у вигрібну яму.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (перший допит Миколи Тарасова і його сім'ї, відео: YouTube/Думська)

Тоді ж поліція втретє провела обшук будинку і виявила взуття Дар'ї Лук'яненко біля паркану, а тіло самої дівчинки - у вигрібній ямі.

Відзначимо також, що Микола Тарасов знав Дашу - їх батьки разом працювали на ринку. А після зникнення дівчинки навіть намагався допомагати в її пошуках. На допиті вів себе спокійно, у поліції припускають, що вбивство він скоїв на сексуальному грунті.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (перший допит Миколи Тарасова і його сім'ї, відео: YouTube/Думська)

За вчинене Миколі Тарасову може загрожувати довічне ув'язнення. Йому пред'явили звинувачення відразу за кількома статтями: "викрадення", "замах на зґвалтування неповнолітньої", "вбивство неповнолітнього, поєднане із зґвалтуванням" і "наругу над тілом".

Раніше повідомлялося, що в Одесі оголосили в розшук ще одну неповнолітню дівчинку.