Сім'я МакГрегора стала жертвою коронавіруса: боксер розповів про першу смерть

Коронавірус активно вражає здоров'я знаменитостей. На цей раз жертвою COVID-19 стала тітка колишнього Абсолютного чемпіона бійцівського чемпіонату (UFC) у двох вагових категоріях Конора МакГрегора. Боксер повідомив про смерть близької людини, яка сталася з вини бурхливого по всьому світу небезпечного вірусу пневмонії.

"Днями я повинен був оголосити світові про значне пожертвування благодійного фонду Tunnel To Towers (підтримує сім'ї пожежників, які загинули 11 вересня 2001 року при терористичній атаці на хмарочоси-близнюки в Нью-Йорку. - ред.). Я взяв з собою в студію телеканалу всю сім'ю, цей виступ були готові транслювати всі ранкові ток-шоу в США. Перед ефіром мені зателефонували й повідомили, що моя улюблена маленька тітонька Енн померла. Моя бідна привітна тітонька. Сестра моєї мами. Цей тупий вірус. Що за чортівня відбувається? Хороші звички, які ми придбаємо після цієї дикої атаки: гігієна рук, не доторкатися до власного обличчя. Спочивай з миром, Енн Мур, я люблю тебе", — написав спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Коронавірус у знаменитостей (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Нагадаємо, що раніше ірландський боксер Конор МакГрегор здобув перемогу в бою з американцем Дональдом Серроне на турнірі UFC 246. Після цього переможець прокоментував свою перемогу. Варто відзначити, що поєдинок тривав всього 40 секунд і завершився впевненою перемогою ірландця.

"Я повернувся! Король повернувся! Я радий, що знову творю історію. Я є першим бійцем у промоції, який досяг неймовірних перемог у напівлегкій, легкій і напівсередній вазі. Я готовий повернутися в легку вагу, але відмінно себе почуваю і в напівсередній вазі. Зараз я буду святкувати разом з родиною, а потім подумаю, що робити далі", – сказав МакГрегор.

Раніше ми писали, що відомий боксер Конор МакГрегор вляпався у скандал.