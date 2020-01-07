Сім'ї живуть в Україні: з'явилися дані про загибель двох бойовиків "ДНР"

На Донбасі загинули два терориста "ДНР" (фото: vk.com/sdd_sevastopol)

Два терориста "ДНР" загинули на Донбасі

У суботу, 4 січня, на Донбасі загинули два терориста "ДНР" Олексій Алексєєнко "Полонений" і Микола Кульбіда "Колючий". Про це повідомив блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

Обидва терориста 1997 року народження. При цьому за словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца", сім'ї загиблих живуть на підконтрольній території Україні.

Микола Кульбіда "Колючий" (фото: twitter.com/666_mancer)

У Торецьку родичі намагалися поховати бойовиків, але їм не вдалося перевезти їх тіла.

Олексій Алексєєнко "Полонений" (фото: twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що звільнений українець Олег Галазюк, який двічі пережив полон "ДНРовців", розповів, як росіяни вчать бойовиків катувати людей. Галазюк - викладач філософії з Тореза. Його "засудили до 16 років позбавлення волі за статті, які він писав під псевдонімом для сайту Радіо "Свобода".

Після звільнення Галазюк розповів про пережиті тортури і заявив, що росіяни вчили терористів "розколювати" людей і вибивати з них "визнання".

Галазюк розповів, що для тортур бойовики брали польовий індукційний котушковий телефонний апарат "тапік". Людину саджали у ванну і підключали електроди до язика і геніталій і потім "крутили" струмом.

Нагадаємо, що під час обміну полоненими українка зробила патріотичний вчинок. Олена Сорокіна вийшла з автобуса в куртці з написом: "Моя держава Україна".