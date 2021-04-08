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Якщо сімейний лікар не дає направлення на тест на COVID-19: у МОЗ розповіли, що робити

Автор: Людмила Жукова

Що робити людині, якщо сімейний лікар відмовляє йому в напавленні на безкоштовний тест на коронавірус.

У Міністерстві охорони здоров'я на Facebook розповіли, що в таких випадках робити.

Уточнюється, що в разі якщо лікар відмовився давати направлення на безкоштовне тестування незважаючи на наявність симптомів, зверніться на гарячу лінію 0 800 60 20 19 і отримаєте інструкцію, як діяти далі.

"Звичайно, завжди можна здати тест в приватній лабораторії. Проте сьогодні держава забезпечує безоплатне тестування на COVID-19 усім громадянам при наявності симптомів на підставі Наказу МОЗ України від 17.09.2020 № 2122", – сказано в повідомленні МОЗ.

У центрі захисту громадського здоров'я додали, що дуже важливо звертатися до сімейного лікаря або на гарячу лінію з метою реалізації цього права.

Що робити, якщо сімейний лікар відмовляє вам у тесті на коронавірус

Як ми писали раніше, у МОЗ розповіли, коли українці зможуть щепитися від COVID-19 у приватних клініках.

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