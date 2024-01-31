"Семь наших разбили 60 россиян": впечатляющая история командира Интернационального легиона

Как легионеры сдержали наступление более полусотни россиян

Ян - украинец, но служит в Интернациональном легионе. Он является заместителем командира 1-го пехотного батальона. "Кеноби" участвовал в обороне Киевской области, получил ранения в боях за Гостомель. Его брат воевал на Донбассе и пропал без вести осенью 2022 года.

"Кеноби" в армии уже 12 лет. Сейчас сражается на бахмутском направлении.

"Больше всего выводят из себя потери боевого состава. Особенно когда ребята выходят на связь, а ты ничем не можешь помочь. И ты пытаешься зубами вырвать какую-то поддержку, чтобы оказать им помощь", - признался легионер.

Он рассказал, что на Купянском направлении 7 легионеров удержали оборону поселка Новоселовское против почти 60 россиян.

"Легионеры выдержали наступление захватчиков, 92-я бригада оказала сильнейшую поддержку в тот момент, они отработали артиллерией и с их стороны пришла поддержка. К сожалению, на тот момент у нас было двое погибших. Остальные все - были ранены. Трое из них еще могли держать оружие. Поэтому они оттащили других раненых и погибших в здание, а сами сдерживали наступление россиян", - рассказывает Ян.

В этом бою легионеры разбили силы противника. Выжившие враги отошли с позиции. После этого павших и раненых украинских воинов эвакуировали, а дальнейшую оборону села держала 92-я бригада.

Ян "Кеноби" (фото: Ukrainian Witness)

Как воюет интернациональный легион

"К нам стекаются люди со всего мира. Иностранцы прибывают постоянно, это люди разных национальностей и конфессий. Есть даже легионеры из Шри-Ланки и стран Африки. Все они понимают: если проиграет Украина, то следующими могут быть страны Балтии, Польша и другие территории, на которые Россия заявляет свои "права", - объясняет Ян.

Уставшие от службы легионеры могут уехать в отпуск на несколько месяцев домой.

"Они могут расторгнуть контракт в любой момент. И это вполне справедливо. Ведь это граждане другого государства, которые оставили все и приехали воевать на нашей стороне. Они расторгают контракт, возвращаются в Украину и продолжают службу", - говорит военный.

Украинцы в Интернациональном легионе составляют командное звено, то есть офицеры и сержантский состав. Государство награждает легионеров: некоторые уже получили орден "За мужество". Некоторые задумываются о получении украинского гражданства.

"Некоторых сдерживает то, что придется потерять гражданство собственной страны. Но многие иностранцы решаются на это и в конце концов становятся гражданами украинского государства", - добавляет "Кеноби".

По его словам, он очень хочет попробовать пожить гражданской жизнью.

"У меня ее не было с 18 лет. Если не понравится, то вернусь в ряды Вооруженных Сил. Армия - это такое место, где тебя всегда любят и ждут", - говорит военный.