Це насіння сприяє схудненню та зміцнює кістки: можна вживати щодня

Фахівці з США довели той факт, що завдяки пришвидшенню метаболізму, в організмі спалюються калорії. Крім того, насіння чіа керує холестерином. Так, підвищений вміст жирних кислот Омега-3 допомагає знизити рівень холестерину, що зменшує небезпеку коронарних хвороб серця.

Також зерна знижують рівень цукру в крові завдяки Омега-3, яка вкрай важлива для зменшення показників глюкози або цукру в крові. Ще лікує від закрепів, оскільки добре впливає на рухливість кишківника й на поліпшення травних процесів, бо містить нерозчинні волокна.

Насіння чіа ще зміцнює кістки, бо багате кальцієм і марганцем.

Завдяки цьому продукту також знижується ризик раку молочної залози. Насіння - відмінне джерело альфа-лінолевої кислоти, яка захищає від пухлин молочних залоз. Кислота сприяє пригніченню росту злоякісних новоутворень.

Як вживати насіння чіа

Дуже важливо пам'ятати, що разом з вживання насіння необхідно пити 2 літри води на день.

Через те, що насіння містить розчинну клітковину, воно має здатність поглинати рідини. У склянці води насіння буде потроху зникати й рідина ставатиме густішою. Дайте настоятися насінню протягом 30 хвилин. Позитивна реакція, яку насіння чіа викликає в організмі, пов'язана зі здатністю волокна розчинятись у такий стан, як желе.

Також зерна активно використовують у будь-якому вигляді. З ним готують смузі, пудинги, пироги й салати. До того ж дослідження довели - в 100 грамах чіа кальцію в 5 разів більше, ніж у склянці молока