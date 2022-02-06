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У родині судді "МастерШефа" Тетяни Литвинової сталася трагедія

Автор: Роман Мирончук

Тетяна Литвинова повідомила трагічну новину в її родині. У зірки кулінарного шоу "МастерШеф" 5 лютого помер батько. Чоловікові було 80 років і останні 10 років він дуже сильно хворів.

Про це Литвинова розповіла в Instagram.

За словами вбитої горем Литвинової, її батько не дожив до 81 року 10 днів. В останні роки життя у нього було 5 інсультів, інфаркт, і навіть ампутація і реанімація.

Батько Тетяни Литвинової (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Суддя "МастерШефа" висловила слова подяки своєму батькові, який пішов у вічність.

"Спасибі за життя. За турботу. За те, що я стала такою сильною і сміливою дівчинкою. Ти пишався мною, я знаю! А мені так подобалося, як ти вмієш радіти і сміятися! Ти дуже любив життя і боровся до останнього, як справжній герой! Мені буде тебе не вистачати, тато", - написала Литвинова.

Тетяна Литвинова з батьком (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Вона зазначила, що сподівається на те, що у новому світі батькові буде краще, і показала дитяче фото з батьком і сестрою.

Тетяна Литвинова з батьком і сестрою (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Користувачі мережі прокоментували втрату Литвинової.

  • Наші глибокі співчуття. Сил вам. Любим.
  • Найщиріші співчуття!!! У вас з'явився найсильніший ангел-хранитель!!! Це я точно знаю!!
  • Тримайтесь. Я думаю, що наші близькі живі поки ми їх пам'ятаємо!
  • Співчуваю вашій втраті.

Нагадаємо, пішов з життя відомий український скульптор "будинку з химерами" Микола Головань.

Раніше помер знаменитий радянський актор Леонід Куравльов.

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МастерШефТатьяна Литвинова