У сім'ї екс-нардепа сталася страшна трагедія: усі подробиці

З життя пішов син Марії Матіос
10 жовтня в родині колишнього народного депутата і української письменниці Марії Матіос сталося горе: жінка втратила сина Олександра. Відповідний пост опублікований в соціальній мережі Facebook.
"24.11.1983 - 10.10.2019. Прости мені, єдиний Сину... може, замість тебе там повинна була бути я.... і поки всіх і все розсудить Бог, допоможи мені, Синку, сушити сльози за Тобою...",- написала Марія Матіос.
До речі, в повідомленні не вказано, що стало причиною смерті.
Підписників новина шокувала і вони тут же почали підтримувати сім'ю, висловлюючи своє співчуття:
Помер син Марії Матіос (фото: facebook.com/maria.matios)