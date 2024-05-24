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Селин Дион призналась, что чуть не умерла в борьбе с редким заболеванием

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Селин Дион со слезами на глазах рассказала о заболевании, изменившем ее жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на анонс нового эпизода шоу "Today With Hoda & Jenna".

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Селин чуть не потеряла жизнь из-за своей неизлечимой болезни. Сейчас 56-летняя певица чувствует себя намного лучше, но ей полегчало совсем недавно.

"У Селин диагностировали страшную болезнь, и она задавалась вопросом, переживет ли такое испытание. Это было страшное время. Она была буквально при смерти", - поделилась журналист Хода Кот.

Певица очень скучает по зрителям, но уверяет, что сделает все, чтобы улучшить свое состояние.

Об этом она рассказала в трейлере документального фильма, представленном в четверг, 23 мая.

"Я усердно работаю каждый день. Но я должна признать, что это была борьба. И я так скучаю по зрителям. Если я не смогу бегать, я буду ходить. Если я не смогу идти, я буду ползать. Но я не остановлюсь", - сказала звезда и пообещала, что вернется на сцену.

 

Напомним, в конце 2022 года артистка сообщила, что у нее диагностировали синдром "мышечной скованности".

Это редкое неврологическое заболевание, которое может вызвать изнурительные мышечные спазмы и поражать центральную нервную систему, в частности, головной и спинной мозг.

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