Сексолог рассказала, можно ли заводить курортные романы

Плюсы курортных романов

Повышение самооценки. Романтические отношения могут повысить вашу самооценку и уверенность в себе. Ощущение, что вы кому интересны и привлекательны, может быть очень приятным.

Эмоциональная разрядка. Отпуск - это время расслабиться и забыть о повседневных заботах. Романтические отношения могут стать дополнительным источником положительных эмоций.

Новый опыт. Знакомство с новым человеком, его культурой и взглядами может расширить ваше мировоззрение и добавить новые впечатления.

Минусы курортных романов

Эмоциональная нестабильность. По возвращении в реальную жизнь курортные романы часто распадаются, что может привести к разочарованию и эмоциональному стрессу.

Риски для здоровья. Курортные романы иногда сопровождаются незащищенными половыми отношениями, что может повысить риск заболеваний, передающихся половым путем (ОППП).

Возможность обмана. Люди могут представлять себя не такими, как есть на самом деле. Во время отпуска они могут скрывать свою подлинную личность или семейное положение.

Как снизить риски?

Если вы все же решили завести курортный роман, существуют способы снизить потенциальные негативные последствия:

Будьте честны. Обсудите с партнером свои намерения и ожидания. Это поможет избежать недоразумений.

Защищайте свое здоровье. Всегда используйте средства контрацепции и помните о возможности ЗППП.

Не стройте иллюзий. Курортные романы обычно кратковременны. Не следует ожидать, что эти отношения продолжатся после отпуска.

"Курортные романы могут быть приятным дополнением к вашему отдыху, однако важно подходить к ним с умом. Помните о своих эмоциональных и физических границах, будьте честны с собой и партнером, и заботьтесь о своем здоровье", - советует Наталья Гарина.