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Сексолог объяснила, как благодаря обеду определить, каким ваш партнер будет в постели

Воскресенье 21 января 2024 21:03
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Сексолог объяснила, как благодаря обеду определить, каким ваш партнер будет в постели Как благодаря обеду определить, каким партнер будет в постели (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Юлия Белая

Каким будет возможный партнер в постели? На этот вопрос можно найти многие ответы и советы, но сексолог объяснила, как это определить благодаря обеду и еде.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram сексолога Юлии Белой.

Как благодаря обеду определить, каким ваш партнер будет в постели

Если вы хотите узнать, каким будет ваш новый партнер в постели - просто пригласите его на обед.

Если ваш партнер гурман, в еде любит эксклюзивную еду или готовить по специальным рецептам, то он такой же гурман в сексе. Он не гонится по количеству, а только по качеству.

Мужчины-эстеты никогда не сядут за стол, если он не будет слишком хорошо сервирован. Такие мужчины в постели очень любят изысканные ласки или шелковые простыни и ароматические свечи.

Для всеядных мужчин не важно качество, а важно количество еды и секса. Для этих мужчин не бывает не красивых женщин. Самое главное, чтобы они сами привлекали их.

Вечно голодны. Для таких мужчин все женщины писаны красавицы. У них никогда не пропадает аппетит, как на секс, так и на еду.

Сексолог объяснила, как благодаря обеду определить, каким ваш партнер будет в постели

Как благодаря еде определить, каким партнер будет в постели (фото: Freepik)

Анорексия - наслаждение от отказа

Анорексия - это особенность, при которой человек отказывается от еды. Он не пропускает в себя ничего лишнего и часто запрещает себе даже самое необходимое.

Скрытый ключевой процесс при таком отклонении – контроль. Человек словно затыкает сам себе рот. Как правило, анорексия – это попытка проконтролировать какую-то сферу жизни, в которой пока нет контроля.

Почему человек контролирует себя в пище

Потому что это самая доступная сфера контроля. С точки зрения психологии питания, еда - это мать. В жизни аноректиков нередко мать занимает очень много места, она вторгается в личное пространство, буквально вламывается в него, даже если ребенок давно вырос.

Не пуская пищу в свое тело, аноректик испытывает кайф - он ведь победил. Такой изощренный способ отделиться, выставить границы.

Такие люди отказываются от секса тоже испытывают наслаждение от того, что могут проконтролировать желание. Отказываясь сознательно от неотложной потребности, они вроде бы демонстрируют: "Я справляюсь с этим", "Я контролирую". Подобным образом анорексия проявляется и в отношениях с деньгами, отказе от покупок, от расходов.

Раньше мы говорили о том, что делать, если ваш партнер отказывается от секса.

Также читайте наш материал о том, почему женщинам не следует стыдиться своего тела во время секса.

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